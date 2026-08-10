Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, ülkenin batısında geniş bir bölgede güçlü sarsıntılara yol açtı. USGS, yaklaşık 1,5 milyon kişinin 7 büyüklüğüne yakın şiddette sarsıntı hissettiğini bildirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Kolombiya'da bu sabah meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, Batı Kolombiya genelinde güçlü şekilde hissedildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), yaklaşık 1,5 milyon kişinin, özellikle güçlendirilmemiş taş yapılarda hasara yol açabilecek seviyede sarsıntı yaşadığını, USGS'nin değerlendirmesine göre deprem, Güney Amerika levhasının altına dalan eski deniz tabanına ait levhanın içerisinde, yaklaşık 100 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

En ağır tablo Risaralda ve Valle del Cauca'da olduğu ve ilk bilgilere göre 100'ün üzerinde can kaybı olurken, çok sayıda bina yıkıldı, enkaz altında kalanlar olduğu bildirildi.

SIĞ DEPREMLERE GÖRE DAHA AZ TEHLİKELİ

Depremin orta derinlikte gerçekleşmesi nedeniyle, aynı büyüklükteki sığ depremlere kıyasla genel olarak daha az tehlikeli olduğu belirtildi. Bunun temel nedeni, fay kırığının yeryüzünden daha uzakta bulunması. Bununla birlikte USGS, bu tür depremlerin de binalara zarar verebilecek frekanslarda enerji açığa çıkarabileceğine dikkat çekti.

This morning's magnitude 7.4 earthquake in Colombia caused strong shaking across western Columbia. An estimated 1.5 million people experienced shaking near intensity 7, strong enough to cause damage to unreinforced masonry buildings especially. The earthquake occurred at a: pic.twitter.com/LZizq9Cu1b Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan Savunma Anlaşması: “Birimize Saldırı, Hepimize Saldırıdır” İçeriği Görüntüle August 10, 2026

ARTÇILAR KONUSUNDA UYARI

Orta derinlikte meydana gelen depremlerin, sığ depremlere kıyasla genellikle daha az artçı ürettiği ifade edilirken, güçlü artçıların meydana gelmesinin mümkün olduğu vurgulandı. Bu nedenle artçıların, arama-kurtarma ve iyileştirme çalışmaları sırasında risk oluşturabileceği belirtildi. USGS, 10 Ağustos 2026'da meydana gelen Kolombiya depreminin tahmini sarsıntı dağılımını gösteren haritayı da yayımladı.