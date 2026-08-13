ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haziran ayı ödemeler dengesi verilerinin ardından cari dengeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Haziran ayında yıllıklandırılmış cari açığın 38,9 milyar dolar olduğunu belirterek, ikinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,3 seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.

'CARİ AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR SEVİYELERDE KALACAK'

Enerji ve diğer emtia fiyatlarının yüksek seyretmesinin cari denge üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çeken Şimşek, buna rağmen cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalacağını öngördüklerini söyledi.

Şimşek, ekonomi programı döneminde dış finansmana erişimde güçlü bir görünüm bulunduğunu belirterek, bunun program sürecinde tesis edilen güvenin önemli göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.

DIŞ BORÇ ÇEVİRME ORANLARINDA GÜÇLÜ GÖRÜNÜM

Bakan Şimşek, son bir yıldaki dış borç çevirme oranlarını da paylaşarak, bankacılık sektöründe yüzde 161, reel sektörde ise yüzde 246 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Şimşek, cari dengede elde edilen kazanımların kalıcı hale getirilmesi için verimlilik ve dönüşüm odaklı politikaların uygulanmaya devam edileceğini belirtti.