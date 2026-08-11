İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan temaslarında sınır aşan suçlarla mücadelede Türkiye ve Bulgaristan arasındaki iş birliğinin güçlendirildiğini belirterek, 'Yeni nesil suç örgütleri artık yeni nesil terör örgütlerine dönüşmüş durumda' dedi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan ziyareti kapsamında gerçekleştirdiği temasların ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin yeni nesil suç örgütlerine karşı kapsamlı bir mücadele yürüttüğünü belirten Çiftçi, organize suç yapılanmalarının zaman içinde yeni nesil terör örgütlerine dönüşen bir tehdit haline geldiğini ifade etti.

Sınır aşan suçlarla mücadelede ülkeler arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çeken Bakan Çiftçi, 'Bu yapılara karşı mücadelede sınırlar tek başına yeterli değildir' mesajını verdi.

BULGARİSTAN'LA İADE TRAFİĞİ

Türkiye'nin güvenliğini komşu ülkelerin güvenliğinden ayrı görmediklerini belirten Bakan Çiftçi, Bulgaristan'la organize suç, terör ve uyuşturucuyla mücadelede ortak iradenin güçlendirildiğini kaydederek, Bulgaristan makamlarının bugüne kadar Türkiye tarafından aranan 89 kişinin iadesini gerçekleştirdiğini, 19 kişinin daha iadesine ilişkin görüşmelerin ise sürdüğünü açıkladı.

YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİ,

YENİ NESİL TERÖR ÖRGÜTLERİNE DÖNÜŞTÜ.



Bugün Bulgaristan ziyaretimizde de bir kez daha vurguladığımız gibi; sınır aşan suçlarla mücadelede kararlıyız, komşularımızla iş birliğimizi daha da güçlendiriyoruz.



Türkiye'de İçişleri Bakanlığı olarak yeni nesil: pic.twitter.com/yDBinLq6hO — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) August 11, 2026