Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şarku'l Avsat Genel Yayın Yönetmeni Ghassan Charbel'e verdiği mülakatta, Orta Doğu'nun geleceğine ilişkin Türkiye'nin bölgesel sahiplenme, diplomasi ve iş birliği vizyonu öne çıktı. Erdoğan, 'Bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmelidir' mesajı verdi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Londra merkezli Şarku'l Avsat gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ghassan Charbel'e verdiği mülakat İngilizce ve Arapça olarak yayımlandı.

Mülakatta Türkiye'nin bölgesel güvenlik ve istikrara ilişkin yaklaşımı öne çıkarken, Erdoğan'ın özellikle Mekke Ortak Savunma Anlaşması üzerinden bölge ülkelerinin kendi güvenlik mekanizmalarını güçlendirmesi gerektiğine yönelik mesajları dikkat çekti.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vurguladığı 'Bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmelidir' anlayışının, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında atılan adımın temel yaklaşımını oluşturduğu belirtildi.

'BİRİMİZİN GÜVENLİĞİ HEPİMİZİN GÜVENLİĞİDİR'

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın herhangi bir ülkeyi hedef alan bir bloklaşma olmadığı, aksine barış, istikrar, dayanışma ve kolektif caydırıcılığı esas alan stratejik bir iradeyi temsil ettiği ifade edildi. Türkiye'nin bölgesel vizyonunda dışarıdan dayatılan çözümler yerine bölgesel sahiplenmenin, gerilim yerine diplomasinin, çatışma yerine diyaloğun ve ayrışma yerine iş birliğinin öne çıktığı vurgulandı. Körfez'den Hürmüz'e, Lübnan'dan Suriye'ye uzanan geniş coğrafyada Türkiye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygıyı esas alan bir bölgesel düzeni savunduğu belirtildi.

Açıklamada, güvenlik, kalkınma ve refahın birlikte güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekilirken, Türkiye'nin bölgesinde edilgen bir aktör olmadığı, barışın tesisi için inisiyatif alan ve sorumluluk üstlenen bir ülke olduğu ifade edildi.

Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonun, Orta Doğu'nun geleceğinin çatışma ve istikrarsızlık yerine barış, kardeşlik, egemenlik ve ortak gelecek iradesiyle şekillenmesi çağrısı taşıdığı belirtilerek, Türkiye'nin bölgesel ve küresel barış için yapıcı diplomasi yürütmeyi sürdüreceği kaydedildi.