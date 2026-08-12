Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın Golan Tepeleri'ndeki İsrail işgalini meşrulaştırmaya yönelik açıklamasını sert sözlerle kınadı. Bakanlık, Golan Tepeleri'nin Suriye'nin ayrılmaz parçası olduğunu vurgulayarak uluslararası topluma çağrıda bulundu.

ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya tarafından Golan Tepeleri'ndeki İsrail işgaline ilişkin yapılan açıklamaya tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Golan Tepeleri'nin Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğu belirtilerek, İsrail işgalini meşrulaştırmaya yönelik girişimlerin şiddetle kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 497 sayılı kararı başta olmak üzere uluslararası hukuka atıfta bulunularak, bu yöndeki münferit girişimlerin herhangi bir hukuki değer taşımadığı vurgulandı.

'ULUSLARARASI TOPLUM ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI'

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Golan Tepeleri dahil Suriye'nin güneyindeki işgaline ve Suriye'nin egemenliği ile istikrarını hedef alan saldırılarına son verilmesi çağrısını yinelediği açıklamasında, uluslararası toplumun bu konuda üzerine düşeni yerine getirmesi gerektiği belirtilirken, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması ile ülkede kalıcı huzur ve istikrarın sağlanmasına yönelik desteğini sürdüreceği kaydedildi.