Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Nahçıvan Başkonsolosu Asip Kaya'yı ziyaret etti.

AZERBAYCAN (İGFA) - Nahçıvan'da gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile Nahçıvan arasındaki tarihi, kültürel ve kardeşlik bağları ele alındı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, ortak değerlerin gelecek nesillere aktarılması ve iki kardeş coğrafya arasındaki gönül bağlarının daha da güçlendirilmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Nahçıvan'ın ortak tarih ve kültürün güçlü şekilde yaşatıldığı önemli gönül coğrafyalarından biri olduğunu ifade etti.

Başkan Yılmaz, 'Ortak tarihimizin, kültürümüzün ve kardeşlik duygumuzun en güçlü şekilde yaşatıldığı gönül coğrafyalarımızdan biri olan Nahçıvan'dayız. Nahçıvan Başkonsolosu Asip Kaya'yı ziyaret ederek hem sohbet ettik hem de bu kadim coğrafya ile gönüllerimizi birbirine yakınlaştıran ortak değerlerimizi konuştuk' dedi. Yılmaz, nazik ev sahipliği ve samimi sohbeti dolayısıyla Başkonsolos Asip Kaya'ya teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.