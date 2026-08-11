TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Somali Federal Parlamentosu Halk Meclisi Başkanı Abdülkadir Muhammed Nur ile telefonda görüştü. Kurtulmuş, Türkiye'nin Somali'nin kalkınmasına ve terörle mücadelesine desteğinin süreceğini belirtirken, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi verdi.

ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Somali Federal Parlamentosu Halk Meclisi Başkanlığı görevine seçilen Abdülkadir Muhammed Nur ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kurtulmuş, Nur'u yeni görevi dolayısıyla tebrik ederek başarı dileklerini iletti.

Görüşmede Türkiye-Somali ilişkileri de ele alındı. İki ülke arasındaki ilişkilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılında Başbakan olduğu dönemde Somali'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından her alanda geliştiğini belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin Somali halkının ve devletinin yanında olduğunu vurguladı.

Somali'nin kalkınmasına yönelik her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Kurtulmuş, parlamentolar arası iş birliğinin geliştirilmesine önem verdiklerini kaydetti. Kurtulmuş ayrıca, Türkiye'nin Somali'nin terörle mücadelesine desteğinin devam edeceğini belirtti.

KURTULMUŞ'TAN 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI

Telefon görüşmesinde 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında yürütülen çalışmalara da değinen Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nda geniş bir mutabakatla kabul edilen kanun teklifiyle Türkiye'nin terör sorunundan kurtulacağını ve terörsüz bir bölgenin inşa edileceğini ifade etti. Kurtulmuş, Somali Federal Parlamentosu Halk Meclisi Başkanı Nur'u Türkiye'ye davet etti.

Nur ise Somali'nin kalkınması için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, yeni görevi dolayısıyla kendisini tebrik eden Kurtulmuş'a teşekkür etti. 'Terörsüz Türkiye' sürecine katkıları dolayısıyla Kurtulmuş'u tebrik eden Nur, sürecin Türkiye için hayırlı sonuçlar getirmesi temennisinde bulundu. Nur, Türkiye'nin bölgesel konulardaki tutumunu takdir ettiklerini ve Somali'nin yanında sergilediği yaklaşımı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.