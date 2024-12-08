Türkiye’nin Red Sea Film Festivali’ndeki temsiliyeti, iki ülke arasında kültürel bağların güçlendirilmesi, sinema alanında yeni iş birliklerinin kurulması ve ortak projeler geliştirilmesi adına önemli bir adım olmaya devam ediyor. Türkiye, 4. Red Sea Film Festivali’nde sektörel iş birliklerini güçlendiriyor.ANKARA (İGFA) - 5-14 Aralık 2024 tarihleri arasında Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde düzenlenen 4. Red Sea Film Festivali kapsamında, “Red Sea Souk” adıyla düzenlenen film marketinde Türkiye, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleri ve TESİYAP’ın organizasyonu ile özel bir stantla yer alıyor.

Festivalde ayrıca, Türk sinema ve dizilerinin uluslararası alanda tanınan ismi Tuba Büyüküstün, Red Sea Film Festivali’nin yarışma jürisinde yer alıyor.

Usta yönetmen Spike Lee’nin jüri başkanlığını üstlendiği ve Hollywood’un ünlü isimlerini ağırlandığı festivalde, Tuba Büyüküstün, İngiliz oyuncu Minnie Driver ve Mısırlı yönetmen Abu Bakr Shawky ile birlikte filmleri değerlendiriyor. Jüri üyeliği göreviyle Türkiye’yi uluslararası sinema dünyasında temsil eden Büyüküstün, aynı zamanda Türk kadınını da bu prestijli platformda başarıyla temsil ediyor.

Türk yapımcılar, yönetmenler ve sektör temsilcileri, uluslararası ortak projelere zemin hazırlayacak verimli görüşmeler gerçekleştirilirken market katılımcıları ile sektörler arası iş birliği ve ortak projeler üzerine görüşmeler gerçekleştiriyor. Standın, iki ülke arasında sinema alanındaki bağları güçlendirme konusunda önemli bir köprü olması hedefleniyor.