Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Slovenya ile ikili ticaret hacminin geçen yıl 3,1 milyar dolar olduğunu, iki ülkenin turizm, yatırım ve müteahhitlik hizmetlerinde güçlü ilişkileri bulunduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Slovenya Ticaret Odası tarafından Ankara'daki bir otelde düzenlenen Türkiye-Slovenya İş Forumu'na katıldı. Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 9. Dönem Toplantısı'nın başarılı sonuçlarla tamamlandığını belirten Bakan Bolat, toplantı kapsamında mutabık kalınan KEK Protokolü'nün iki ülke arasında daha fazla ticari ve ekonomik ortaklık geliştirmek için yol haritası olacağını kaydetti.

Avrupa Birliği'nin (AB), Türkiye'nin en büyük 5. ticaret ortağı olduğuna işaret eden Bolat, AB üyesi ülkeler arasında Slovenya'yı stratejik bir ortak olarak değerlendirdiklerini vurguladı.

Ticaret Bakanı Bolat, Slovenya'da 140 Türk şirketin, Türkiye'de de 46 Slovenyalı firmanın faaliyet gösterdiğini bildirerek, "Slovenya ile ikili ticaret hacmimiz geçen yıl 3,1 milyar dolar oldu, aynı zamanda turizm, yatırım ve müteahhitlik hizmetlerinde güçlü ilişkilerimiz var. Sloven iş çevrelerine Türkiye'de yatırım yapmaları çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Türk müteahhitlerinin 137 ülkede toplam 536 milyar doları bulan 12 bin 330 proje tamamladığına işaret eden Bakan Bolat, geçen yıl dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firması arasında 43 firmayla Türkiye'nin 2. sıradaki yerini koruduğunu aktardı. Bakanlığın resmi internet sitesinde de yer alan habere göre Bakan Bolat, Türkiye ile AB arasındaki ikili ticaretin güçlendirilmesinin her iki taraf için karşılıklı faydalar sunacağına dikkati çekerek, AB'nin Türkiye'deki yetkilileriyle özellikle Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, dijital ve yeşil dönüşüm, vize kısıtlamalarının kaldırılması, ikili ve transit taşımacılık kotalarında kolaylık sağlanması konularına değindi.

Türkiye'nin Yeşil Mutabakat'ın uygulanmasında işbirliklerine önem verdiğinin altını çizen Bolat, "Bu doğrultuda, Türkiye ve Slovenya'dan girişimcileri, iki ülkede ve üçüncü piyasalarda dayanışma içinde üretim, tarım, altyapı, lojistik, turizm, spor ve müteahhitlik alanlarında daha çok ortaklığa davet ediyorum" dedi.

DEİK Türkiye-Slovenya İş Konseyi Başkanı Adnan Sezgin ise Asya ile Avrupa arasında kritik bağlantı noktası olan Türkiye ve Avrupa Birliği'nde Slovenya'nın hayati bir geçit olduğunu dile getirdi. Sezgin, iki ülke arasındaki potansiyel işbirliğinin lojistik, ulaşım ve sağlık gibi pekçok sektörde öne çıktığına dikkati çekti.