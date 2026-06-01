Tofaş, FIAT Doblo'nun üretimini Bursa'daki fabrikasında yılın üçüncü çeyreğinde yeniden başlatıyor. Marka Direktörü Altan Aytaç, 2026'nın ilk dört ayında yüzde 23,7 pazar payı ile segment liderliğini koruduklarını ve satışların hızla arttığını açıkladı.

BURSA (İGFA) - Bursa'daki Tofaş fabrikasında yılın üçüncü çeyreğinde üretimine başlanacak olan yeni Doblo, 2026 yılının ilk dört ayında segment liderliğini korumasıyla dikkat çekiyor.

Yılın ilk 4 aylık döneminde Doblo satışlarının, 2025'in aynı dönemine kıyasla iki katın üzerinde arttığını belirten FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, 2026 yılında Doblo modelimizle minivan segmentinde ilk 4 ay sonunda yüzde 23,7 pazar payına ulaşarak lider konumumu koruduklarını söyledi.

Sınıfının lideri Doblo'nun yılın üçüncü çeyreğinde yeniden Türkiye'de üretilecek olması bizler için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu ifade eden Aytaç, 'Geçmişte ABD'ye dahi ihraç edilen Doblo, bugün 6'ncı nesliyle yollarda. Türkiye'de satışa sunulduğu günden bu yana geçen 26 yılda 600 bin adedin üzerinde Doblo satışı gerçekleştirdik. Türkiye'de segmentine adını veren modelin yeniden ülkemizde üretilmesi bizim için son derece değerli' dedi.

FIAT markası olarak hafif ticari araç pazarındaki güçlü konumumuzu yerli modellerle perçinlediklerini belirten Aytaç, 'Scudo ve Ulysse gibi yerli modellerimizin de devreye girmesiyle birlikte, yılın ilk 4 ayında hafif ticari araç pazarı yüzde 9 büyürken biz satışlarımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69 artırdık. Doblo'nun yeniden yerli üretime geçmesiyle birlikte bu ivmenin daha da güçleneceğine inanıyoruz' diye konuştu.