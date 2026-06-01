ANKARA (İGFA) - ASELSAN, yeni nesil haberleşme ve uzay teknolojileri alanında önemli bir anlaşmaya imza attı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığı ile Kamu Güvenliği Haberleşme Sistemleri ile Uydu ve Uzay Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 845 milyon ABD doları tutarında sözleşmeler imzalandı.

Söz konusu anlaşmalar kapsamında kamu güvenliği haberleşme altyapılarının güçlendirilmesi ve uydu-uzay sistemleri alanındaki kabiliyetlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

ASELSAN tarafından yapılan açıklamada, sözleşmeler kapsamında gerçekleştirilecek teslimatların 2026 yılından itibaren başlayacağı belirtildi. İmzalanan yeni sözleşmelerin, ASELSAN'ın savunma elektroniği, haberleşme teknolojileri ve uzay sistemleri alanındaki faaliyetlerini güçlendirirken, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii hedeflerine de önemli katkı sağlaması bekleniyor.