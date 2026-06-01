Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyüdüğünü belirterek, ekonominin küresel krizler ve jeopolitik gerilimlere rağmen güçlü ve dirençli yapısını koruduğunu söyledi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜİK'in bugün açıkladığı 2026 yılı ilk çeyrek büyüme verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ekonomisinin küresel ekonomide çoklu krizlerin ve bölgesel jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde dayanıklılığını sürdürdüğünü belirten Yılmaz, ekonominin son 23 çeyrektir kesintisiz büyüme performansı sergilediğine dikkat çekerek, 2026 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,5 büyüme kaydedildiğini söyledi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ekonominin bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüdüğünü hatırlatan Yılmaz, bu sonucun iktisadi faaliyetteki dirençli yapıyı ortaya koyduğunu vurguladı.

MİLLİ GELİR 1,64 TRİLYON DOLARA ULAŞTI

Yılmaz, 2025 yılında 1,60 trilyon dolar ile tarihi zirveye ulaşan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın, 2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla yıllıklandırılmış bazda 1,64 trilyon dolara yükseldiğini açıkladı.

Sektörel gelişmelere de değinen Yılmaz, geçen yıl olumsuz hava koşullarından etkilenen tarım sektörünün bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,6 büyüdüğünü, inşaat dahil hizmetler sektörünün ise yüzde 3,4 oranında genişlediğini belirtti. Sanayi sektöründe yaşanan yüzde 0,8'lik daralmanın ise dış talepteki yavaşlama ve Ramazan ayının ilk çeyreğe denk gelmesinden kaynaklanan iş günü kayıplarının etkisiyle gerçekleştiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, işgücü ödemelerinin milli gelir içindeki payının yüzde 38,1 ile tarihi en yüksek seviyeye ulaştığını belirterek, çalışanların ekonomiden aldığı payın güçlenmeye devam ettiğini söyledi.

İç talebin büyümeyi desteklemeyi sürdürdüğünü kaydeden Yılmaz, toplam tüketim harcamalarının yüzde 4,4, sabit sermaye yatırımlarının ise yüzde 3 arttığını ifade etti. Özellikle makine ve teçhizat yatırımlarındaki artışın üretim kapasitesinin güçlendirilmesi açısından olumlu bir görünüm sunduğunu vurguladı.

'OVP HEDEFLERİNE YAKIN BİR BÜYÜME BEKLİYORUZ'

Dış ticarette zayıf küresel talep ve emtia fiyatlarındaki dalgalanmaların büyümeyi sınırlayıcı etkiler oluşturduğunu belirten Yılmaz, buna rağmen uygulanan makroekonomik istikrar programının hedeflerle uyumlu sonuçlar verdiğini söyledi. Orta Vadeli Program kapsamında belirlenen hedefler doğrultusunda ekonominin verimliliğini artıran ve şoklara karşı direncini güçlendiren politikaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Yılmaz, bölgedeki jeopolitik gelişmeler ve küresel ekonomik risklerin yakından takip edildiğini kaydetti. Yılmaz, küresel büyüme tahminlerindeki aşağı yönlü risklere rağmen, yıl genelinde Türkiye ekonomisinin Orta Vadeli Program hedeflerine yakın bir büyüme performansı sergilemesinin beklendiğini sözlerine ekledi.