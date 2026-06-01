Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 yılının ilk çeyreğinde ekonominin yüzde 2,5 büyüdüğünü belirterek, Türkiye'nin küresel belirsizlikler ve jeopolitik risklere rağmen büyümesini 23 çeyrektir aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 yılı birinci çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye ekonomisinin küresel belirsizliklerin etkisine rağmen büyüme performansını koruduğunu ifade etti.

Şimşek, yılın ilk çeyreğinde ekonominin yıllık bazda yüzde 2,5, çeyreklik bazda ise yüzde 0,1 büyüdüğünü belirterek, ekonominin karşı karşıya kaldığı çoklu şoklara rağmen son 23 çeyrektir kesintisiz büyüme kaydettiğini vurguladı.

Türkiye'nin yıllıklandırılmış milli gelirinin 1,6 trilyon doların üzerine çıktığını kaydeden Şimşek, bu seviyenin ekonominin dayanıklılığını ortaya koyduğunu söyledi.

TARIM BÜYÜMEYE DESTEK VERDİ, SANAYİ DARALDI

İlk çeyrekte sektörel görünümü değerlendiren Şimşek, küresel ekonomik koşullar ve takvim etkileri nedeniyle sanayi katma değerinde daralma yaşandığını ifade etti.

Geçen yıl don ve kuraklıktan olumsuz etkilenen tarım sektörünün ise bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,6 büyüdüğünü belirten Şimşek, tarımın 2026 yılı genelinde büyümeye pozitif katkı sunmasının beklendiğini dile getirdi.

Ekonomide iç talebin büyümeyi desteklemeye devam ettiğini belirten Bakan Şimşek, ilk çeyrekte tüketimin yüzde 4,8, yatırımların ise yüzde 3 arttığını açıkladı.

Küresel belirsizlikler ve Türkiye'nin önemli ticaret ortaklarındaki zayıf ekonomik görünüm nedeniyle net dış talebin büyümeyi sınırlayan unsurlardan biri olduğunu ifade eden Şimşek, dış talep kaynaklı baskıların sürdüğünü kaydetti.

CARİ AÇIK VE ENFLASYON MESAJI

Şimşek, yüksek emtia fiyatları ve küresel talep koşullarının etkisiyle ilk çeyrekte yıllık cari açığın 39,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini, bunun milli gelire oranının ise yüzde 2,4 olduğunu bildirdi.

Enerji maliyetlerindeki yükselişin dezenflasyon sürecinde geçici bir yavaşlamaya yol açtığını belirten Şimşek, buna rağmen enflasyonla mücadelede kararlı duruşun sürdüğünü vurgulayarak, 'Fiyat istikrarını kalıcı şekilde sağlamak temel önceliğimiz olmaya devam ediyor' dedi.

Yakın coğrafyada yaşanan savaşların ekonomik etkilerinin yakından takip edildiğini belirten Şimşek, bu etkileri sınırlamak ve reel sektörü desteklemek amacıyla gerekli adımların atıldığını söyledi. Bütçe disiplininin korunduğunu ifade eden Şimşek, yılın ilk dört ayında faiz dışı bütçe dengesinin geçen yılın aynı dönemine göre 536 milyar lira iyileşerek 375 milyar lira fazla verdiğini açıkladı.

'TÜRKİYE ÜRETİM VE YATIRIM MERKEZİ OLACAK'

Küresel üretim ve ticaret dinamiklerinde yaşanan dönüşümün Türkiye için önemli fırsatlar sunduğunu belirten Şimşek, ülkenin stratejik konumu, güçlü üretim kapasitesi ve ihracat altyapısıyla öne çıktığını ifade etti.

Türkiye'yi üretim üssü ve uluslararası şirketler için bölgesel merkez haline getirecek yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını açıklayan Şimşek, makroekonomik istikrarı güçlendiren, yüksek katma değerli üretim ve ihracatı destekleyen politikaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti. Şimşek, uygulanan ekonomi programının nihai hedefinin sürdürülebilir büyüme ve vatandaşların refah seviyesinin kalıcı olarak artırılması olduğunu vurguladı.