TÜİK'in açıkladığı 2026 yılı birinci çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verilerine göre Türkiye ekonomisi yıllık bazda yüzde 2,5 büyüdü. En güçlü artış bilgi ve iletişim sektöründe yaşanırken, sanayi sektörü daralma kaydetti.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, 2026 yılının birinci çeyreğine ilişkin Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi, zincirlenmiş hacim endeksiyle geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 büyüdü.

Açıklanan veriler, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde büyümesini sürdürdüğünü, büyümenin özellikle hizmetler ve bilgi-iletişim sektörleri öncülüğünde gerçekleştiğini ortaya koyarken buna karşın sanayi üretimindeki daralma ve ihracattaki düşüş, büyümenin kompozisyonunda dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 artarken, takvim etkisinden arındırılmış büyüme oranı ise yıllık bazda yüzde 2,6 olarak gerçekleşti.

EKONOMİNİN BÜYÜKLÜĞÜ 17 TRİLYON TL'YE YAKLAŞTI

Üretim yöntemiyle hesaplanan GSYH, 2026 yılının ilk çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35,7 artarak 16 trilyon 999 milyar 977 milyon liraya ulaştı. Türkiye ekonomisinin dolar cinsinden büyüklüğü ise 389 milyar 598 milyon dolar olarak hesaplandı.

EN HIZLI BÜYÜYEN SEKTÖR BİLGİ VE İLETİŞİM OLDU

Sektörel bazda incelendiğinde, ilk çeyrekte en yüksek büyüme yüzde 9,5 ile bilgi ve iletişim faaliyetlerinde gerçekleşti. Bu sektörü yüzde 5,2 ile diğer hizmet faaliyetleri ve yüzde 4,6 ile tarım sektörü izledi.

Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 3,5, inşaat sektörü yüzde 3,2 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3 büyüme kaydetti. Kamu yönetimi, eğitim, sağlık ve sosyal hizmet faaliyetleri ise yüzde 1,8 arttı. Sanayi sektörü ise ilk çeyrekte yüzde 0,8 küçülerek büyümeyi aşağı çeken tek ana sektör oldu.

TÜKETİM ARTTI, YATIRIMLAR GÜÇLENDİ

Yurt içi talep tarafında hanehalkı nihai tüketim harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 arttı.

Devletin nihai tüketim harcamalarında yüzde 2,1, gayrisafi sabit sermaye oluşumunda ise yüzde 3 oranında artış kaydedildi.

DIŞ TİCARETTE DİKKAT ÇEKEN GERİLEME

TÜİK verilerine göre mal ve hizmet ihracatı ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 12,7 azalırken, ithalat yüzde 2 geriledi. Dış ticaretteki bu düşüş, büyüme kompozisyonunda iç talebin etkisini daha belirgin hale getirdi.

İşgücü ödemeleri 2026 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,9 artarken, net işletme artığı ve karma gelir yüzde 34,4 yükseldi.

İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı yüzde 42,7 ile geçen yılın aynı dönemindeki seviyesini korurken, net işletme artığı ve karma gelirin payı yüzde 36,3'ten yüzde 35,8'e geriledi.