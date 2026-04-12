Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Senegal temaslarında hem ekonomik iş birliğini hem de sosyal projeleri güçlendirecek adımların atıldığını açıkladı. 1 milyar dolarlık ticaret hedefi yeniden gündeme geldi.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye-Senegal Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 6. Dönem Toplantısı kapsamında bulunduğu Senegal'de önemli temaslarda bulundu. Göktaş, 4 yıl aradan sonra gerçekleştirilen KEK toplantısının iki ülke ilişkileri açısından kritik bir eşik olduğunu vurguladı.

Bakan Göktaş, ziyaret kapsamında Ousmane Sonko ile bir araya geldiklerini belirterek, görüşmelerde yatırımlar, ekonomik iş birlikleri ve sosyal politikaların ele alındığını söyledi. Görüşmenin 'oldukça verimli' geçtiğini ifade eden Göktaş, özellikle Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında yürütülen çalışmaların Senegal tarafıyla paylaşıldığını ve destek alındığını kaydetti.

Türkiye ile Senegal arasındaki ilişkilerin son yıllarda ivme kazandığını belirten Göktaş, Recep Tayyip Erdoğan ile Bassirou Diomaye Faye arasındaki temasların bu süreci güçlendirdiğine dikkat çekti. İki ülke arasında belirlenen 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin altını çizen Bakan Göktaş, KEK toplantılarının bu hedefe ulaşmada önemli rol oynadığını ifade etti. Ziyaret kapsamında sosyal projeler de gündemdeydi. Bakan Göktaş, Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen projeleri yerinde inceledi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen Dakar El Sanatları Eğitim Merkezi'nde 508 kadının eğitim alarak istihdama katılmasının önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Ayrıca yetim ve öksüz çocuklara yönelik sosyal hizmet merkezlerini de ziyaret eden Bakan Göktaş, Türkiye'nin sosyal devlet anlayışı doğrultusunda Afrika'da yürüttüğü projelerin artarak devam edeceğini belirtti. Göktaş, iki ülke arasındaki dostluğun hem ekonomik hem de sosyal alanlarda daha da güçleneceğini sözlerine ekledi.