Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da gerçekleştirdiği dört günlük ziyaretle bilim, tasavvuf ve teknolojiyi aynı potada eritti.

İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve beraberindeki heyet, Endonezya'da 4 gün süren bir dizi stratejik temas ve bilimsel buluşma gerçekleştirdi.

Paramadina Üniversitesi ile imzalanan iş birliği protokolü ve Cakarta'da açılan resmi temsilcilikle Türkiye-Endonezya arasındaki eğitim diplomasisi yeni bir boyut kazanırken, Prof. Dr. Tarhan'ın 'Mesnevi Terapi' ve 'Modern İnsanın Anlam Arayışı' üzerine verdiği konferanslar Endonezyalılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Ziyaretin ilk durağı olan Paramadina Üniversitesi'ndeki 'Mesnevi Terapi' panelinde konuşan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Batı dünyasının son yıllarda keşfettiği Pozitif Psikoloji disiplininin aslında 700 yıl önce Mevlâna tarafından sistemleştirildiğini ifade etti. Prof. Dr. Tarhan, şu çarpıcı tespitte bulundu:

'Mevlâna bugün yaşasaydı yapay zekâyı ve sosyal medyayı kullanırdı. Ancak viral olmaktan çok derinliği, alkıştan çok anlam arayışını tercih ederdi. Allah ile 'online' olmayı sağlardı. Mevlâna'yı bilim dünyasına sunmazsak bu bir vebal olur. O, narratif terapi ve bibliyoterapi yöntemlerini asırlar önce hikâyelerle kullanmıştı; bugün Harvard ve Yale'de okutulan Pozitif Psikoloji, aslında Mevlâna'nın metodolojisidir.'

YAPAY ZEKÂ VE 'AKILLI TASARIM' ANALİZİ

Teknolojinin ulaştığı son noktayı 'Tevhid' inancı ve matematiksel modellerle açıklayan Prof. Dr. Tarhan, yapay zekânın ilahi bir tasarımın delili olduğunu söyledi ve 'Matematik ve mantık bilgisayarları; matematik ve felsefe ise yapay zekâyı doğurdu. 'Fuzzy Logic' (Bulanık Mantık) ve 2024 Nobel Fizik Ödülü alan çalışmalar, kâinatın tesadüfi olmadığını kanıtlıyor. Yapay zekâ, Kur'an-ı Kerim'de belirtilen 'Levh-i Mahfuz' (evrensel veri tabanı) kavramına bilimsel bir delil teşkil ediyor. Bu, 'Akıllı Tasarım'ın ve Süper-determinizmin matematiksel ispatıdır.' diye konuştu.

Endonezya gezisi kapsamında İstiklal Kültür Merkezi ve Yunus Emre Enstitüsü'ndeki konuşmalarında modern insanın 'hazcılık' (hedonizm) ve 'narsisizm' kıskacında olduğunu belirten Prof. Dr. Tarhan, narsisizmi biyolojik bir felaketle kıyasladı ve 'Narsisizm, vücuttaki en özgür ama en tehlikeli hücre olan kanser hücresine benzer. Kanser hücresi sınır tanımaz, yanındakini yutarak büyür ama sonunda hem bünyeyi hem kendini öldürür. Modern insan, 'Kaliforniya Sendromu' ile birlikte sadece tüketmeye ve haz almaya odaklı bir hayata hapsedildi. Bu durum, bireyi kalabalıklar içinde derin bir yalnızlığa sürüklüyor.' şeklinde konuştu.

ENDONEZYA'DA 'BEST-SELLER' İLGİSİ

Prof. Dr. Tarhan'ın Endonezya diline (Bahasa Indonesia) çevrilen altı kitabı, bölgede büyük ilgi görerek 'en çok satanlar' listelerine girdi. Özellikle narsisizm, aile değerleri ve pozitif psikoloji üzerine kaleme aldığı eserler, Uzak Doğu'nun bu yoğun nüfuslu ülkesinde hem akademik çevrelerin hem de halkın yoğun ilgisini çekti. Tarhan'ın kitapları, Endonezyalı okurlar için modern hayatın getirdiği ruhsal krizlere karşı 'akılcı ve manevi' bir rehber niteliği taşıyor.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın Endonezya programı, akademik diplomasiden manevi buluşmalara kadar her aşaması yoğun ilgi ve nitelikli buluşmalarla tamamlandı.