Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Romanya ve Bulgaristan savunma bakanlarıyla bir araya geldi. Görüşmede, Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun görev alanını genişleten mutabakat muhtırası değişikliği imzalandı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da Romanya Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta ve Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen üçlü toplantıda, Karadeniz'deki güvenlik iş birliğini güçlendirecek önemli bir adım atıldı.

Görüşmenin ardından üç ülkenin savunma bakanları tarafından, Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (MCM Black Sea) kapsamında daha önce imzalanan mutabakat muhtırasının görev alanını genişleten değişiklik metni imzalandı. Yeni düzenlemeyle birlikte MCM Black Sea'nin görev kapsamına, Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'ın Karadeniz'deki denizaltı kritik altyapılarının korunmasına yönelik faaliyetler de eklendi.

Bakanlık, imzalanan değişikliğin Karadeniz'de deniz güvenliğinin güçlendirilmesi ve üç müttefik ülke arasındaki savunma iş birliğinin daha da geliştirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.