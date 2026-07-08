Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin yanı sıra gıda arz zincirindeki tüm paydaşlarla bilgilendirme ve iş birliği çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, güvenilir gıda hedefi doğrultusunda yürütülen denetim ve bilgilendirme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, sorumluluğun yalnızca denetim yapmakla sınırlı olmadığı vurgulanarak, Bakanlık teşkilatı başta olmak üzere gıda arz zincirinde yer alan tüm paydaşlarla sürekli iletişim halinde olunduğu ifade edildi. Açıklamada, üretimden tüketime kadar uzanan süreçte hem denetim faaliyetlerinin yürütüldüğü hem de sektör temsilcilerine yönelik bilgilendirme çalışmalarıyla güvenilir gıda konusunda ortak sorumluluk bilincinin güçlendirildiği belirtildi.

✅Güvenilir Gıda İçin Sahadayız.



❗Sorumluluğumuzun yalnızca denetim yapmak olmadığını biliyoruz.



????Bu anlayışla, Bakanlık teşkilatımız başta olmak üzere, gıda arz zincirinin tüm paydaşlarıyla bir araya geliyor; denetliyor, bilgilendiriyor ve sorumluluklarımızı birlikte: pic.twitter.com/zaPI9MD6VK — Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (@GidaveKontrolGM) July 8, 2026

Genel Müdürlük, temel hedeflerinin vatandaşların güvenilir gıdaya güvenle ulaşmasını ve tüketmesini sağlamak olduğunu kaydederek, bu doğrultudaki denetim ve rehberlik faaliyetlerinin taviz verilmeden sürdürüleceğini bildirdi.

Yetkililer, güvenilir gıda için sahada olmaya ve tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.