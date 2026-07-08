Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Bursa programı kapsamında Vali Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti.
BURSA (İGFA) - Bursa Bölge Müdürlüğü görev alanında bulunan süreli yayın temsilcileriyle düzenlenen toplantı için Bursa'ya gelen BİK Genel Müdür Abdulkadir Çay, Vali Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti.
Kurumun bölgedeki süreli yayınlara yönelik faaliyetlerinin değerlendirildiği görüşmede; yerel basının, kamuoyunun doğru ve tarafsız şekilde bilgilendirilmesinde üstlendiği kritik rolün önemine vurgu yapıldı.
Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
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