Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 36'ncı NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında, yapımı devam eden Ay Yıldız Müşterek Karargâhı ilk kez NATO Savunma Bakanlarına kapılarını açtı.

ANKARA (İGFA) - 36'ncı NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan NATO Savunma Bakanları, inşası devam eden Ay Yıldız Müşterek Karargâhı'nda düzenlenen resepsiyonda ağırlandı.

Yeni karargâhın Yıldız bölümünde gerçekleştirilen programda, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler konuk bakanları askerî bando eşliğinde karşıladı. Resepsiyonda hatıra fotoğrafı çekilirken, Bakan Güler konuklara Ay Yıldız Müşterek Karargâhı hakkında bilgi verdi. Bakan Güler, bayraktaki hilal ve yıldızdan esinlenerek tasarlanan kampüsün, Türkiye'nin savunma ve askerî komuta yapısını tek çatı altında birleştireceğini belirtti.

Ay Yıldız Müşterek Karargâhı'nın faaliyete geçmesiyle Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıklarının aynı yerleşkede toplanacağını ifade eden Güler, bu yapının müşterek harekât kabiliyetini artırmayı, karar alma süreçlerini hızlandırmayı ve etkinliği yükseltmeyi amaçladığını söyledi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36'ncı NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında; inşası devam eden Ay Yıldız Müşterek Karargâhı da kapılarını ilk kez NATO Savunma Bakanları için açtı.



Yeni Karargâhın Yıldız bölümünde: pic.twitter.com/sadTS3Ejpb — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 8, 2026

Karargâhın güvenliğinin 'Çelik Kubbe' stratejisi kapsamında en üst düzey hava ve kara savunma tedbirleri ile modern teknolojik sistemler kullanılarak sağlanacağını aktaran Bakan Güler, yerleşkenin kriz ve savaş durumlarında kesintisiz iletişim ve sevk-idare imkânı sunacak şekilde tasarlandığını dile getirdi.

Akıllı ve sürdürülebilir bina teknolojileriyle donatılan Ay Yıldız Müşterek Karargâhı'nın, Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanındaki kararlı duruşunun sembollerinden biri olacağını belirten Güler, karargâhın hem Türkiye'nin hem de NATO ittifakının güvenliğine yönelik çalışmalara ev sahipliği yapacağını ifade etti. Milli Savunma Bakanlığı, ilk etkinliğin gerçekleştirildiği yeni karargâhın yakın zamanda hizmete alınmasının planlandığını duyurdu.