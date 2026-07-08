Bursa'da tertemiz bir Yıldırım için titiz bir çalışma yürüten Yıldırım Belediyesi, ilçenin dört bir köşesini dip köşe temizliyor.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri, vatandaşın sağlığını korumak adına ilçe genelinde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda park, sokak ve mahallelerin yanı sıra ilçedeki dere yatakları ve kanallarda da titiz bir çalışma yürüten ekipler, son olarak Mimarsinan, Selçukbey ve Siteler mahallelerinden geçen Selçukbey Kanalı'nı temizledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile işbirliği içinde yürütülen çalışma ile kanal içindeki otlar ve yabani bitkiler temizlenirken, çöpler de toplanıp kanal yıkandı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar Yıldırım Belediyesi'ne ve Başkan Oktay Yılmaz'a teşekkür etti. Vatandaşların sağlığı ve konforu için temizlik çalışmalarını aksatmadan sürdürdüklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Şehrimizin daha temiz olması için ekiplerimiz aralıksız bir şekilde, tüm cadde ve sokakları temizliyor. Ekiplerimiz, sabahın ilk saatlerinden itibaren başlayarak sokakları süpürüyor, atıkları topluyor, parklarda ve ulaşım güzergahlarında çim biçme ve yaprak toplama işlerini gerçekleştiriyor, süpürge araçlarıyla yolları dip köşe temizliyor, parkların temizliğini gerçekleştiriyor. Ben gayretli çalışmalarından dolayı ekiplerimizi kutluyorum' dedi.