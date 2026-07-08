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İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ercan A., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Uçuruma inen AFAD ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü yürüttükleri kurtarma çalışmasının ardından bulunduğu yerden yaralı olarak çıkardı. Sedyeyle dik yamaçtan yukarı taşınan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, Güneyaltı mevkisinde meydana geldi. Ercan A. idaresindeki 81 T 0022 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

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