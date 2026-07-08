Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'nde Türkiye'nin savunma harcamaları, savunma sanayii kapasitesi, bölgesel güvenlik ve küresel krizlere ilişkin mesajlar verdi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında liderlere hitap etti.

Türkiye'nin savunma harcamalarına ilişkin çalışmalarını sürdüğünü belirten Erdoğan, 2030 yılından önce savunma harcamalarının milli gelire oranını yüzde 3,5 seviyesine yükseltmek için gerekli adımların atıldığını söyledi. Güvenlik ve dayanıklılıkla bağlantılı harcamalarda ise yüzde 1,5'lik bütçe payına ulaşıldığını ifade etti.

Savunma sanayiindeki gelişmelere dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'nin üretim ve ihracat kapasitesi bakımından dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdiğini belirtti. Erdoğan, NATO'nun ihtiyaç duyduğu hava ve füze savunma kabiliyetlerine yönelik Çelik Kubbe Projesi kapsamında 24 milyar dolarlık ilave bütçe ayrıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi'nde (#NATOsummit) konuştu:



'Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum.



Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek: pic.twitter.com/ho7eSQBkKr — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 8, 2026

Türkiye'nin NATO görevlerine katkısına da değinen Erdoğan, Avrupa'nın en büyük kara ordusuna sahip ülkelerinden biri olarak yeteneklerini ittifakın hizmetine sunmaya devam ettiklerini söyledi. Türkiye'nin Kosova, Karadeniz, Baltıklar ve farklı bölgelerde NATO'nun operasyon, misyon ve tatbikatlarına katkı sağlayan müttefikler arasında yer aldığını ifade etti. İnsansız hava araçları ve savunma teknolojileri alanındaki gelişmelere de değinen Erdoğan, İnsansız Sistemlere Karşı Koyma Mükemmeliyet Merkezi'nin NATO'ya akredite edilmesinin hedeflendiğini belirtti. Söz konusu merkezin hava ve deniz dron tehditlerine karşı mücadele kapasitesini güçlendireceğini kaydetti.

Erdoğan, NATO'nun geleceğine ilişkin değerlendirmesinde ise savunma sanayii başta olmak üzere müttefikler arasındaki iş birliği kısıtlamalarının kaldırılması gerektiğini vurguladı. Avrupa'daki müttefiklerin kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifak bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatacak adımlardan kaçınması gerektiğini ifade etti.

'ORTA DOĞU'DA KALICI BARIŞIN ANAHTARI İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDÜR'

Konuşmasında Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalıcı barışın yolunun iki devletli çözümden geçtiğini belirtti. Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için uluslararası toplumun sorumluluk alması gerektiğini ifade eden Erdoğan, terörün tüm biçimleriyle mücadelede dayanışma çağrısı yaptı.

Ukrayna'daki savaşa ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış vizyonunu desteklediğini belirterek, Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaç listeleri girişimine desteğini dile getirdi. Türkiye'nin Ukrayna'yı desteklerken Rusya'yı da barışa yönlendirecek iletişim kanallarını kullanmaya devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi'nde (#NATOsummit) konuştu:



'Ukrayna savaşında Sayın Trump'ın barış vizyonunu paylaşıyor, Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaç listeleri girişimine desteğimi bildiriyorum.



Ukrayna'yı desteklerken Rusya'yı da barışa: pic.twitter.com/vmwiIR9LZn — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 8, 2026

İran krizine ilişkin ise Erdoğan, diplomatik çözüm çabalarının önemine dikkat çekerek, Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi konusunda Türkiye'nin gerekli katkıyı vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki konuşması, Türkiye'nin savunma politikaları, ittifak içindeki rolü ve bölgesel krizlere yönelik yaklaşımının ana başlıklarını oluşturdu.