ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya mecralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atfedilen iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

Açıklamada, 'İran veya Lübnan'a bir saldırı olursa bunu Türkiye'ye yapılmış sayarız' ve 'Türkiye'nin İsrail'e yönelik işgal tehdidinde bulunduğu' yönündeki ifadelerin gerçek dışı olduğu vurgulandı.

DMM, söz konusu içeriklerin Türkiye'nin bölgesel barışa yönelik tutumunu gölgelemeyi, ülkeyi çatışma ortamlarına çekmeyi ve kamuoyunda yanlış algı oluşturmayı amaçlayan dezenformasyon faaliyetleri olduğunu belirtti. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bölgede yaşanan krizlerde her zaman barış, diplomasi ve sağduyuyu önceleyen bir yaklaşım sergilediği ifade edilen açıklamada, ülkenin uluslararası hukuka bağlı kalarak sivillerin korunması ve kalıcı barışın tesisi için çaba gösterdiği kaydedildi.

Manipülatif içeriklere itibar edilmemesi ve yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiği vurgulandığı açıklamada, Türkiye'nin bölgesel istikrar, adalet ve barış hedefleri doğrultusunda dezenformasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini de bildirdi.