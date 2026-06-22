Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye limanlarında kruvaziyer turizminde son 14 yılın en yüksek mayıs ayı verilerine ulaşıldığını açıkladı. Yılın ilk 5 ayında 324 kruvaziyer gemisiyle 455 bin 580 yolcuya hizmet verildi.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin kruvaziyer turizmindeki gelişimine ilişkin verileri paylaştı.

Bakan Uraloğlu, limanlarda ağırlanan kruvaziyer gemi sayısının 169'a, yolcu sayısının ise 257 bin 897'ye yükseldiğini belirterek, Mayıs ayı verilerinin son 14 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını ifade etti.

Türkiye'nin deniz turizminde bölgesel ve küresel ölçekte önemli bir merkez haline geldiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, limanlara gösterilen yoğun ilginin ülkenin kruvaziyer rotalarındaki konumunu güçlendirdiğini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, yılın ilk 5 ayında toplam 324 kruvaziyer gemisi ve 455 bin 580 yolcuya ulaşıldığını belirterek, Türkiye'nin küresel kruvaziyer turizmindeki payını artırmaya devam ettiğini bildirdi.