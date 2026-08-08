Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin güçlü destekleriyle düzenlenen 7. Uluslararası Kültepe Toplantısı, 11 ülkeden 49 bilim insanını aynı çatı altında buluşturdu. Kültepe Kaniş-Karum'un bilimsel mirasına odaklanan organizasyon, Kayseri'nin kültür ve tarih vizyonuna uluslararası ölçekte katkı sundu.

KAYSERİ (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin güçlü destekleriyle sürdürülen Kültepe Kaniş-Karum kazıları, 78'inci yılına ulaşırken, kentin binlerce yıllık tarihini uluslararası bilim dünyasıyla buluşturan 7. Uluslararası Kültepe Toplantısı (KIM) başarıyla gerçekleştirildi.

Kayseri'nin kültürel mirasını dünya gündemine taşımayı sürdüren organizasyonun açılışı, ulusal ve uluslararası alandan çok sayıda bilim insanı ile protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı. Açılış programında AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Şube Müdürü Nihal Metin ile Erciyes Üniversitesi'nin kurucu eski rektörlerinden Prof. Dr. Mehmet Şahin konuşma yaptı.

Programa ayrıca Hacılar Kaymakamı Cüneyt Caner, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun ve beraberindeki heyet ile Kayseri ve çevre illerde kazı çalışmalarını yürüten arkeoloji ekipleri de katıldı.

Dünya arkeoloji camiasının önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Marcella Frangipane ile Dr. Jan Gerrit Dercksen açılış konferanslarını verdi. Bilimsel programın tamamlanmasının ardından katılımcılara, dünyaca tanınan Şef Ömür Akkor tarafından hazırlanan özel menü ikram edildi.

İki yılda bir düzenlenen ve Kültepe-Kaniş ile çevresindeki bölgelerde yürütülen bilimsel çalışmalara uluslararası katkıyı artırmayı amaçlayan toplantı, dört gün boyunca yoğun bilimsel oturumlara ev sahipliği yaptı.

Kültepe-Kaniş Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu'nun öncülüğünde, Prof. Dr. Cécile Michel, Prof. Dr. Luca Peyronel ve Doç. Dr. Elif Genç'in yer aldığı organizasyon komitesi tarafından gerçekleştirilen toplantıya; Türkiye'nin yanı sıra Avustralya, Avusturya, Brezilya, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Kore, Hollanda ve ABD'den olmak üzere 11 farklı ülkeden 49 bilim insanı katıldı. Katılımcılar, 'Kültepe ve Çevresindeki Bölgelerde Gıda Üretimi ve Tüketimi' ana teması kapsamında bilimsel bildirilerini sundu.

Toplantı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde olan Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde gerçekleştirildi. Bilim insanları ve davetli heyet, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve bölgenin tarihi dokusunu ziyaretçilerle buluşturacak önemli yatırımlar arasında yer alan 14 evden oluşacak Asurlu Tüccarlar Sokağı ile Kültepe Ziyaretçi Merkezi'ni gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Projelerin, Kültepe'nin tarihi atmosferini ziyaretçilere daha etkileyici şekilde sunması ve ören yerinin turizm potansiyelini güçlendirmesi hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle uluslararası ölçekte gerçekleştirilen organizasyon, Kültepe Kaniş-Karum'un dünya arkeoloji literatüründeki seçkin konumunu bir kez daha ortaya koyarken, Kayseri'nin kültür, tarih ve bilim kenti kimliğinin güçlenmesine de önemli katkı sağladı.