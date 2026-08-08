Jandarma İnsansız Hava Aracının (JİHA) desteğiyle Hakkari'de yapılan operasyonda 253 kilogram esrar ele geçirildi.
ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 7'nci Hudut Alay Komutanlığı ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Jandarma İnsansız Hava Aracının (JİHA) desteğiyle düzenlenen operasyonda 253 kilogram esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı.
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