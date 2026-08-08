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Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Jandarma İnsansız Hava Aracının (JİHA) desteğiyle düzenlenen operasyonda 253 kilogram esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 7'nci Hudut Alay Komutanlığı ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Jandarma İnsansız Hava Aracının (JİHA) desteğiyle Hakkari'de yapılan operasyonda 253 kilogram esrar ele geçirildi.

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