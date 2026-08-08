Antalya Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Alanya ve Gazipaşa'da gerçekleşen yangın felaketinde zarar gören çiftçilere plastik sera naylonu desteğinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi, 14 üreticiye 24 bin 100 metrekarelik sera naylonu desteği sağladı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, geçtiğimiz günlerde Alanya ve Gazipaşa'da yaşanan yangın felaketinin kısa sürede önlenmesinde aktif rol alırken, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri de üreticilerin yardımına koştu.

Yangın bölgesinde kısa sürede hasar tespit çalışmalarını tamamlayan ekipler, üreticilere ihtiyaç duyduğu desteği ulaştırdı.

Gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarının ardından, Alanyalı 6 çiftçiye yaklaşık 15 bin metrekare, Gazipaşalı 8 çiftçiye ise 9 bin 100 metrekare plastik sera naylonu desteği sağlandı.

Antalya'nın en önemli geçim kaynaklarından olan tarım üreticilerine, toplamda 24 bin 100 metrekare sera naylonu desteği sağlanmış oldu.