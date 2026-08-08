Kırgız Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu Kadyrov Bakyt Myrzabekoviç, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'i ziyaret etti. Başkonsolos Myrzabekoviç, Başkan Vekili Özdemir'i Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kardeş şehri Çolpon-Ata şehrini ziyaret etmeye ve VI. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında düzenlenecek etkinliklere onur konuğu olarak katılmaya davet etti.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, göreve başlaması dolayısıyla kendisini ziyaret eden Kırgız Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu Kadyrov Bakyt Myrzabekoviç'i ağırladı. Görüşmede Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Çolpon-Ata Belediyesi arasındaki kardeş şehir ilişkileri ele alındı.

BAŞKONSOLOS MYRZABEKOVİÇ'E BAŞARILAR DİLEDİ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Vekili Özdemir, Başkonsolos Myrzabekoviç'e görevinde başarılar diledi. Antalya'nın tarımın, turizmin başkenti; antik şehirleriyle, köklü tarihiyle, doğal güzellikleriyle dünyaya örnekte bir kent olduğunu söyleyen Özdemir, 'Bizim köklerimiz bir, geçmişimiz bir. Aynı kökte, geleceğe yürüyen iki milletiz. 2024 yılında Çolpon-Ata Belediyemizle yaptığımız bir 'Kardeş Şehir' protokolümüz var. Çok da güzel iş birlikleri yaptık. Çevreden tutun, altyapıda, atık yönetiminde, birçok alanda birlikte iş birliklerimizi geliştirdik. Bu güçlü bağımızı geleceğe de taşımak istiyoruz. Bu kardeş şehir ilişkisi bir başlangıçtır ama devamında doğru köprüler kuruyoruz. Çalışmalarımızı yerinde inceliyoruz. Bizler geliyoruz, sizler geliyorsunuz. Güzel de çalışmalara vesile oluyor bu. Sizin de burada olmanız bu işbirliklerini perçinleyecektir' dedi.

ONUR KONUĞU DAVETİYESİNİ TAKDİM ETTİ

Başkonsolos Myrzabekoviç de, 'Biz iki kardeş ülkeyiz. Çolpon-Ata ile kardeş şehir ilişkilerinde önemli bir ilerleme var, daha da iyi olacak. İki kardeş şehrin ilişkilerinin daha güçlü ve daha yakın olacağını umuyorum. Bu sene Kırgızistan'ın bağımsızlığının 35. yıldönümü. Ayrıca bu sene Kırgızistan'da göçmen oyunları organizasyonu yapılıyor. Onun için de büyük hazırlıklar sürüyor. Bu görüşmemiz vesilesiyle sizi bu göçmen oyunları organizasyonuna davet etmek istiyoruz' dedi. Başkonsolos Myrzabekoviç, 31 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenecek VI. Dünya Göçebe Oyunları kapsamındaki etkinliklere Başkan Vekili Büşra Özdemir'i onur konuğu olarak davet eden Çolpon-Ata Belediye Başkanı Rustam Bolotbekoviç Kadırkulov'un davetiyesini Özdemir'e takdim etti.

Başkan vekili Özdemir de davetten onur duyduğunu ifade ederek Kırgız Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu Kadyrov Bakyt Myrzabekoviç'e plaket takdim etti.