Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Serbest Ticaret Anlaşması (STA) birinci tur müzakereleri Ankara’da gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) -Müzakereler, Mart ayında Ticaret Bakanı Sayın Prof. Dr. Ömer BOLAT ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Sayın Jasem Mohamed Al-Budaiwi tarafından imzalanan Ortak Bildiri çerçevesinde gerçekleştiriliyor.



Müzakerelerin birinci turunda taraflar arasında Anlaşma’nın mal ticareti, menşe kuralları, müteahhitlik, turizm, sağlık vb. alanları içerecek şekilde hizmet ticareti, yatırımların kolaylaştırılması fasılları üzerinde detaylı görüşmeler karşılıklı anlayış çerçevesinde gerçekleştirildi. Taraflar, müzakerelere çevrimiçi toplantılar ile devam etmek ve yılın son çeyreğinde ikinci tur müzakereler için Riyad’da bir araya gelmek üzere uzlaşıya varmışlardır. Müzakerelerin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Ülkemizin ve KİK üye ülkelerinin (Bahreyn, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, BAE ve Umman) dünya ile toplam ticaret hacimlerinin 2,4 trilyon dolar seviyelerinde olduğu göz önüne alındığında, Serbest Ticaret Anlaşması’nın hayata geçirilmesi ile dünyanın en büyük serbest ticaret alanlarından biri oluşturulacaktır.

Anlaşma, ticari ilişkilerin geliştirilmesi dışında karşılıklı yatırımların artırılması için de bir zemin tesis edecektir.

Ayrıca Anlaşma, ülkemiz ve KİK üye ülkeleri arasında turizmden sağlığa, eğitimden lojistik ve bilişime kadar karşılıklı hizmet yatırımlarının ve müteahhitlik alanında işbirliğinin çok daha ileriye götürülmesine imkan sağlayacaktır.

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doha’da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi 44. Zirvesine iştiraki sonrasında Körfez İşbirliği Konseyi, Türkiye ile olan Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerini öncelikli olarak gündemine almıştı. 2023 yılında 31.5 milyar dolar ticaret hacmi gerçekleştirdiğimiz Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkeleri, son dönemde müteahhitlik, lojistik, turizm başta olmak üzere hizmet sektörlerinde ülkemiz firmalarına önemli fırsatlar sunmakta ve ülkemizdeki yatırımlarını artırmaktadır.