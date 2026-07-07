Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin 1 Temmuz 2026 itibarıyla 'de minimis' uygulamasını sona erdirmesi öncesinde önemli bir adım attı. 150 avroyu aşmayan e-ticaret gönderileri için Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi kapsamında elektronik ve otomatik A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesini sağlayan sistem devreye alındı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin 1 Temmuz 2026 itibarıyla düşük değerli ürünlerde uygulanan 'de minimis' muafiyetini kaldıracak olması nedeniyle, Türkiye ile AB arasındaki e-ticaretin kesintisiz sürdürülmesine yönelik yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Buna göre, Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi (BGB) kapsamında AB ülkelerine ihraç edilen ve değeri 150 avroyu aşmayan gönderiler için e-ticaret iş modeline uygun, elektronik ortamda otomatik olarak oluşturulan kolaylaştırılmış A.TR Dolaşım Belgesi kullanılabilecek.

Sistem, Ticaret Bakanlığı tarafından operatör yetkisi verilen hızlı kargo firmaları ile posta idaresinin kullanımına açılırken, uygulamanın işleyişine ilişkin detayların yer aldığı 'Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi (BGB) Kapsamında Elektronik A.TR Dolaşım Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Kılavuz' da yayımlandı. Kılavuzda, sistemin kullanım esasları, iş akışları, beyan oluşturulurken dikkat edilmesi gereken hususlar ile elektronik A.TR belgelerinin doğrulama, sorgulama ve görüntüleme işlemlerine ilişkin bilgiler yer alıyor.

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