Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. (KCETAŞ), 2026 yılı yatırım programı kapsamında Pınarbaşı ve Bünyan ilçelerinde hayata geçirdiği yüksek kapasiteli enerji nakil hattı projeleriyle şebeke altyapısını güçlendiriyor. Toplam 137 direğin yer aldığı projeler, artan enerji talebini karşılayarak mesken, ticarethane, tarımsal sulama ve üretim tesislerine kesintisiz enerji arzı sağlayacak.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. (KCETAŞ), 2026 yılı yatırım programı kapsamında şehrin enerji altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Artan elektrik ihtiyacını karşılamak ve vatandaşlara daha güvenli, kaliteli ve kesintisiz enerji sunmak amacıyla yürütülen projeler, Kayseri'nin geleceğine yapılan önemli yatırımlar arasında yer alıyor.

Bu kapsamda Pınarbaşı ilçesinde Pazarören ile Kızıldere mahalleleri arasında yeni bir enerji nakil hattı inşa ediliyor. Projede, 68 adet enerji nakil hattı direği montaj edilecek.

Aynı şekilde Bünyan ilçesinde de Akmescit ile Köprübaşı mahallelerini kapsayan enerji nakil hattında çalışmalar önemli ölçüde ilerledi. 69 adet direkten oluşan proje, sahada ilerleme kaydederken, iletken montajı safhasına geldi.

Her iki projede de direk montajlarının büyük bölümü tamamlanırken, hatların kurulumu planlanan takvim doğrultusunda devam ediyor. Toplam 137 direğin yer aldığı iki proje tamamlandığında, bölgedeki elektrik şebekesinin kapasitesi önemli ölçüde artacak. Yapılan yatırımlar sayesinde meskenler, iş yerleri, tarımsal sulama faaliyetleri ve elektrik üretim tesislerinin enerji ihtiyacı daha güçlü bir altyapıyla karşılanacak.

1928 yılında Türkiye'nin ilk özel elektrik dağıtım şirketi olarak Kayseri'de kurulan KCETAŞ, köklü geçmişini modern altyapı yatırımlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve KCETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde çalışmalarını sürdüren şirket, güçlü yatırımlarıyla hem Kayseri'nin büyüyen enerji ihtiyacına çözüm üretiyor hem de bölgenin kalkınmasına katkı sağlıyor.