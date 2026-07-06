Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Mardin Şube Başkanı Salih Çalhan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerine sert tepki gösterdi. Emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çeken Çalhan, maaş artışlarının gerçek enflasyona göre yapılmasını ve emeklilere insanca yaşayabilecekleri bir gelir düzeyi sağlanmasını talep etti.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

TÜİK tarafından açıklanan resmi rakamların, vatandaşın çarşıda, pazarda ve markette karşı karşıya kaldığı acı gerçekleri yansıtmadığını savunan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Mardin Şube Başkanı Salih Çalhan, şu ifadeleri kullandı: 'Altı aylık enflasyon farkını emekli aylıklarına yansıtıp bunu bir lütufmuş gibi 'zam' diye sunuyorlar. Enflasyon farkı zam değildir; eriyen alım gücünün geriden gelen telafisidir. Gerçek zam, emeklinin alım gücünü yukarı taşıyan ve refah payını artıran artıştır.'

Dolaylı vergiler ile temel tüketim maddelerine peş peşe yapılan zamların emeklilerin sırtındaki yükü daha da ağırlaştırdığını belirten Çalhan, Türkiye'deki yaklaşık 17 milyon emekli, dul ve yetimin insan onuruna yakışır bir yaşam hakkı olduğunu vurguladı. Yanlış ekonomi politikalarının faturasının her defasında emekçiye ve emekliye kesildiğini ileri süren Çalhan, büyük sermaye kesimleri desteklenirken, milyonlarca emeklinin açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkûm edildiğini söyledi.v

Geçmiş yıllarla kıyaslama yapan TÜED Mardin Başkanı, '2002 yılında en düşük emekli aylığı asgari ücretin üzerindeydi. Bugün ise asgari ücretin fersah fersah gerisinde kaldı. Ayrıca memur emeklilerine uzun süredir seyyanen zam verilmemesi de çok ciddi bir hak kaybına yol açmıştır' dedi.

İşte Emeklilerin Talepleri

Salih Çalhan, emeklilerin insanca yaşayabilmesi için acilen hayata geçirilmesi gereken talepleri ise şu şekilde sıraladı:

Maaş Eşitliği: En düşük emekli, dul ve yetim aylığının, en düşük memur maaşı seviyesine yükseltilmesi.

Aylık Bağlama Oranı: Aylık bağlama oranının (ABO) yeniden %70 seviyesine çıkarılması.

Kök Maaş Düzenlemesi: Tüm kök maaşlara acilen seyyanen zam yapılması.

Bağımsız Veriler: Emekli aylıklarının, hayatın gerçekliğini yansıtan bağımsız enflasyon verileri de dikkate alınarak güncellenmesi.

Sağlık ve Ulaşım Desteği: Emeklilerin maaşlarından yapılan sağlık kesintilerinin kaldırılması ve toplu ulaşımın tamamen ücretsiz hale getirilmesi.

Vergi İndirimi: Temel ihtiyaç maddeleri üzerindeki vergi yükünün azaltılmasını istedi.