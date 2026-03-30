Meteoroloji'nin son tahminlerine göre yurt genelinde çok sayıda bölgede yağış beklenirken, bazı illerde kuvvetli sağanak, Doğu Anadolu için kar ve çığ riski uyarısında bulunuldu.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Mart Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor.

Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış beklenirken, yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar etkili olacağı tahmin edildi.

Özellikle Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı ile Siirt, Batman, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yağışların kuvvetli olması öngörüldü.

Yetkililer, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Doğu Akdeniz'in doğusunda ise rüzgârın güneyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Bu durumun olumsuzluklara yol açabileceği belirtilerek tedbirli olunması istendi.

Öte yandan Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi devam ediyor. Uzmanlar, özellikle kar örtüsünün yoğun olduğu alanlarda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.