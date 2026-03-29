Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ankara-Bolu güzergâhında etkili olan kar yağışına karşı ekiplerin teyakkuzda olduğunu ve yolların açık tutulduğunu açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ankara ile Bolu arasındaki güzergâhta etkisini artıran kar yağışına ilişkin son durumu paylaştı.

İl sınırlarında yoğunlaşan yağışa karşı ekiplerin sahada aktif olarak görev yaptığını, yürütülen çalışmalar sayesinde yolların açık tutulduğunu ve trafik akışının sürdürüldüğünü duyuran Bakanlık, açıklamasında tüm güzergâhlarda kesintisiz ulaşımın sağlanması için ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

Sürücülere de uyarıda bulunan yetkililer, anlık yol ve hava durumu bilgilendirmelerinin takip edilmesi, kış lastiği kullanımı ve gerekli donanım kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekti.