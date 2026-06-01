Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, Kent Ekmek Fabrikası'nda günlük 100 bini aşan üretim kapasitesiyle hem vatandaşlara kaliteli ekmek sunuyor hem de şehir genelinde dengeli fiyat yapısına katkı sağlıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kent Ekmek Fabrikası, 10 bin 896 metrekare alan üzerinde, 2 bin 500 metrekare kapalı üretim sahasıyla 2017 yılından bu yana hizmet veriyor. Şehrin en modern üretim tesislerinden biri olan fabrikada üretim, günlük 22 saat esasına göre gerçekleştiriliyor.

Tesiste vatandaşlara 18 farklı ürün sunuluyor. Ürünler arasında, normal somun, köy ekmeği, tam buğday somun, çavdar ekmeği, sade roll, tam buğday ekmeği, tam buğday unlu roll, tam tahıllı ekmek, tuz ilavesiz roll, gacer ekmeği, sade tost ekmeği, ruşeymli ekmek, tam buğday tost ekmeği, simit, sade galeta, mini somun, tam buğday galeta ve hamburger ekmeği yer alıyor.

2026 yılı verilerine göre tesiste günlük ortalama 50 bin adet somun ekmek, 55 bin adet roll ekmek, 1.500 adet çeşit ekmek, 2 bin adet galeta ve 2 bin 500 adet simit üretiliyor. Ayrıca tesis içi ihtiyaçlar kapsamında 1.000 adet mini somun ve 300 adet hamburger ekmeği hazırlanıyor. Böylece toplam günlük üretim 100 bin adedin üzerine çıkıyor.

Ata Tohumundan Üretim: Gacer Ekmeği

Kayseri ve çevresinde 'gacer' olarak bilinen, 28 kromozomlu ata tohumu tahıldan elde edilen unla üretim de devam ediyor. Bu kapsamda günlük ortalama 200 adet gacer ekmeği üretilerek vatandaşlara sunuluyor. Ata tohumları ile elde edilen unlardan, ekmek yapımına yönelik Ar-Ge çalışmaları da devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin glütensiz üretim tesisinde hazırlanan glütensiz ekmekler, sipariş üzerine ekmek büfelerinden satışa sunuluyor.

Kent genelinde yaygın bir satış ağına sahip olan sistemde, 50 ekmek büfesi ve 6 mini terminal olmak üzere toplam 56 satış noktası bulunuyor. Bu sayede ürünler şehrin farklı bölgelerinde vatandaşlarla buluşturuluyor. Doğal afetler ve acil durumlar için Büyükşehir Belediyesi bünyesinde saatlik bin 500 adet roll ekmek üretim kapasitesine sahip mobil fırın aracı da hizmet veriyor.