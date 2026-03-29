Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğal gaz depolarının doluluk oranının yüzde 71'e ulaştığını açıkladı. Bakanlık, 2028 hedefinin tüketimin en az yüzde 20'sini depolayabilmek olduğunu duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kış sezonunun geride bırakılmasıyla birlikte doğal gaz depolama kapasitesine ilişkin son verileri paylaştı.

Açıklamaya göre, Türkiye'nin doğal gaz depolarındaki doluluk oranı yüzde 71 seviyesine ulaştı.

Bakanlık, geliştirilen altyapı ve artırılan kaynak çeşitliliği sayesinde enerji arz güvenliğinde önemli bir eşik aşıldığını vurguladı. Olası küresel enerji dalgalanmalarına karşı hazırlıkların sürdüğü belirtilirken, depoların yeniden tam kapasiteye ulaştırılması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, yeni yatırımlarla birlikte depolama kapasitesinin daha da artırılmasının hedeflendiği kaydedildi. Bu kapsamda 2028 yılı itibarıyla Türkiye'nin yıllık doğal gaz tüketiminin en az yüzde 20'sini depolayabilir seviyeye ulaşmasının planlandığı bildirildi. Yetkililer, söz konusu hedefin enerji arz güvenliğini güçlendireceği ve dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.