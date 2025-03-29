MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 22 kurumdan toplam 440 sporcunun katılım gösterdiği voleybol turnuvası İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve il Emniyet Müdürlüğü tarafından oynanan final müsabakası ile sona erdi.

Muhammed Ali Clay Kapalı Spor Salonunda 1 Şubat 2025 tarihinde başlayan ve 28 Mart 2025 tarihine kadar devam eden müsabakalar sonrasında kazanan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün voleybol takımı oldu.

28 Mart 2025 Cuma günü final müsabakası sonrasında protokol konuşmaları gerçekleştirildi.

Akif Üstündağ’dan Malatya’ya müjde

Turnuvaya katıla bütün kurum takımlarını kutlayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, memleketini çok sevdiğini ve Malatya’da olmaktan gurur duyduğunu belirti. Üstündağ, “Bir Malatyalı olarak burada sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum, memleketimle gurur duyuyorum. Rabbim geçmişte yaşadığımız depremleri bir daha bizlere yaşatmasın. Biz büyük bir milletiz, büyük bir devletiz. Malatyalılar el ele verince üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey olamaz. Belediye Başkanımızın huzurunda yaralarımızı biran önce saracağız o eski güzel günlere tekrar döneceğiz.

Buradan sizlere bir müjde vermek istiyorum. Voleybol Milli Takımı’nın Danimarka maçını bu şehirde oynayacağız. Çünkü sizin desteğe ihtiyacınız var, bizimde bu şehre hizmet etmek boynumuzun borcu. Üzerimize düşen, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hep birlikte Avrupa Şampiyonasının son ayağını burada izleyeceğiz. Avrupa Şampiyonasına Malatya’da gideceğiz” şeklinde konuştu.

Malatya’nın her noktasında spor tesisleri yapıyoruz

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er gerçekleştirdiği konuşmada, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve il Emniyet Müdürlüğü arasında oynanan final müsabakası ile sona erdi. Final müsabakası oynayan her iki takımımızı da kutluyorum, tebrik ediyorum. Müsabakada 22 kurumdan 440 sporcu müsabakalarda mücadele etmiş. Burada esas olan sadece spor yapmak değil aynı zamanda dostluk ve insanların birbiriyle kaynaşmasıdır.

Büyük bir deprem geçirmiş bir şehiriz. Allah’a şükürler olsun şehrimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Depremin yaralarını sarıyoruz. Malatya’mıza çok büyük spor yatırımları kazandırdık bundan dolayı Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyorum. Malatya’nın her noktasında spor tesisleri yapıyoruz. Malatya’yı inşallah spor şehri, kütüphaneler şehri yapacağız. Ayrıca Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı hemşehrimiz Mehmet Akif Üstündağ’a teşekkür ediyorum. Çok güzel bir müjdeyi bizlere verdi.

Bu turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen bütün kurumlarımıza, hocalarımıza tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Gerçekleştirilen konuşmalar sonrasında turnuvaya katılarak dereceye gire kurum takımlarına çeşitli hediyeler verildi.