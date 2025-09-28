Tokat Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Turan Saldırıcıer, yapılan seçimde rakiplerini geride bırakarak birliğin yeni Genel Başkanı seçildi.Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin (TÜDKİYEB) yeni başkanı, Tokatlı bir isim oldu.

Kullanılan 498 oyun geçerli sayıldığı seçimlerde Turan Saldırıcıer, geçerli oyların 282'sini alarak birliğin yeni başkanı oldu. Eski Başkan Nihat Çelik ise 216 oyda kaldı.

Tokat'ta uzun süredir başarılı çalışmalar yürüten Turan Saldırıcıer, aldığı bu sonuçla Türkiye genelindeki yetiştiricilerin de güvenini kazanmış oldu.

Saldırıcıer, artık ulusal düzeyde küçükbaş hayvancılık sektörünün gelişimine liderlik edecek.