Manisa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Manisa, İzmir, Muğla, Denizli, Aydın büyükşehir belediyeleri ile Uşak, Kütahya, Afyon belediyeleri, ilçe ve belde belediyelerinin temsilcilerinin katılımıyla "Belediyelerde Program Bütçeye Geçiş Eğitimi" düzenlendi.MANİSA (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği’nin, ‘Belediyelerde Program Bütçeye Geçiş Eğitimi’ Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

4 günlük Eğitimde, mevcut düzenlemeler doğrultusunda stratejik yönetim ve performans değerlendirmesi konusu ile stratejik planlama süreci ve kavramları uygulama örnekleriyle birlikte anlatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen ve dört gün süren eğitime, Manisa, İzmir, Muğla, Denizli, Aydın büyükşehir belediyeleri, Uşak, Kütahya belediyeleri, ilçe ve belde belediyelerinin çalışanları katıldı. Eğitimin son günü ise Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde görevli daire başkanları ve bütçe süreç görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, eğitim programının belediyenin mali yönetim süreçlerine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, Türkiye Belediyeler Birliği’ne ve eğitmen Prof. Dr. H. Hakan Yılmaz’a teşekkür etti.

Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, eğitim boyunca, performans yönetimi ve program bütçesi konularını içeren sunumuyla katılımcıları bilgilendirdi. Eğitimde, mevcut mevzuat ile uygulama dokümanları, kurumsal planlama, performans programları, bütçeleme ve faaliyet raporları konu başlıkları üzerinde duruldu. Ayrıca, 2026’da performans esaslı program bütçeye geçiş süreci, bu süreçte belediyelerden beklenenler, program bütçe tertibi uygulamasına yönelik çalışma konuları da detaylı olarak ele alındı.