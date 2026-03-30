Küresel Kadın Zirvesi Başkanı Irene Natividad, Türkiye'nin 4-6 Haziran'da düzenlenecek '2026 Küresel Kadın Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını açıkladı. Her yıl 60'tan fazla ülkeden yaklaşık bin katılımcıyı bir araya getiren zirve, bu yıl 'Kadınlar: Cesur Bir Geleceğe Köprüler Kurmak' teması ile gerçekleşecek.

İSTANBUL (İGFA) - Küresel Kadın Zirvesi Başkanı Irene Natividad, Türkiye ekonomisinde hem kurumsal dünyada hem de girişimcilik alanında kadınların güçlü varlığına dikkat çekerek, Türkiye'nin 4-6 Haziran 2026 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek 2026 'Küresel Kadın Zirvesi'ne (Global Summit of Women) ev sahipliği yapacağını duyurdu.

35 yılı aşkın geçmişe sahip saygın bir küresel iş ve ekonomi platformu olan Küresel Kadın Zirvesi, her yıl 60'tan fazla ülkeden yaklaşık bin katılımcıyı bir araya getiriyor. Bu sene de Kamerun, Vietnam, Fransa, Meksika, ABD, Filipinler ve Litvanya başta olmak üzere birçok ülkeden kadın iş heyetlerin in zirveye katılması bekleniyor.

Zirve kapsamında uluslararası iş ağlarının geliştirilmesi, kariyer ve işletme büyümesine yönelik iyi uygulamaların paylaşılması ve kadınların küresel ekonomik ilerlemesini destekleyecek yenilikçi çözümlerin ele alındığı oturumlar düzenleniyor. Küresel Kadın Zirvesi Başkanı Irene Natividad, 'Programda yer alacak çok sayıda Türk kadın iş liderini tanıtmayı ve Türkiye'deki yatırım ile iş fırsatlarını uluslararası katılımcılarla paylaşmayı heyecanla bekliyoruz' dedi. Türkiye'nin önde gelen iş dünyası kuruluşları olan TOBB, TÜSİAD ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin bu küresel forumu desteklemesi, Türk özel sektörünün kadınların güçlü rol üstlendiği kapsayıcı bir ekonomik büyümeye verdiği önemi ortaya koyuyor.

İŞ DÜNYASINDAN ZİRVEYE TAM DESTEK

Küresel Kadın Zirvesi 2026'nın tanıtım toplantısı, TÜSİAD ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Zirve Başkanı Irene Natividad'ın yanı sıra TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz de katılarak değerlendirmelerini paylaştı.

Küresel Kadın Zirvesi Türkiye Ev Sahibi Komitesi İletişim Başkanı Doret Habib'in moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda, zirvenin Türkiye Ev Sahibi Komitesi ise G20 bünyesinde kurulan W20'nin kurucusu ve ABB Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Gülden Türktan tarafından tanıtıldı.

Toplantıda konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, 'Tüm dünyada, kadınların karşılaştığı sorunlar bir yandan birbirine benzese de kendine özgü yerel dinamiklerle de şekillenmekte. O nedenle kadınların birbirinden öğrendiği, ilham aldığı ve aynı zamanda tüm paydaşlara seslenerek farkındalık y arattığı küresel ölçekteki tüm çalışmalar, dönüşümü hızlandırmak ve eşitliği sağlamak için çok kıymetli. Global Summit of Women toplantısının Türkiye'de gerçekleştirilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. 35 yıldır kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki konumunu güçlendiren ve destekleyen bu önemli platforma ülkemizin ikinci kez ev sahipliği yapmasını çok kıymetli buluyoruz' dedi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz ise konuşmasında, 'Kadınların potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkaran bir sermaye piyasası yapısı; yalnızca bireyler için değil, ülke ekonomisi için de daha güçlü, daha dengeli ve daha sürdürülebilir bir gelecek anlamına gelir. Kadınların ekonomik hayata, özellikle de karar alma süreçlerine güçlü katılımı yalnızca bir eşitlik meselesi değil, sürdürülebilir büyümenin temel unsurlarından biridir. Bu nedenle yönetimde kadın temsil inin artırılması için kota uygulamalarının hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. İstanbul'da düzenlenecek Küresel Kadın Zirvesi kapsamında yürütülen çalışmaların bu dönüşümün önemli bir parçası olduğuna inanıyoruz ve teşekkür ediyoruz' dedi.

TEMA: 'KADINLAR: CESUR BİR GELECEĞE KÖPRÜLER KURMAK'

Zirvenin 'Kadınlar: Cesur Bir Geleceğe Köprüler Kurmak' teması, otuz yılı aşkın süredir zirvenin üstlendiği temel rolü yansıtıyor: İş dünyasındaki kadınları sınırların ötesinde birbirine bağlayarak küresel pazarın aktif oyuncuları haline getirmek. Türkiye'nin Doğu ile Batı arasında bir köprü konumunda olması, küresel gerilimlerin arttığı bir dönemde bu bağlantı kurma rolüyle örtüşüyor. Küresel Kadın Zirvesi Başkanı Irene Natividad, 'Birçok ülkede, Christine Lagarde'ın (Avrupa Merkez Bankası Başkanı) son zirvede 'annelerimizin ve anneannelerimizin uğr una savaştığı kadın haklarına yönelik küresel bir geri çekilme' olarak tanımladığı bir dönem yaşanıyor. Böyle bir ortamda, KOBİ'ler küresel ekonominin bel kemiğini oluşturuyor ve bu işletmelerin yüzde 34'ü kadınlara ait. Türkiye'de de kadın girişimciliğini destekleyen iş dünyası, kamu ve sivil toplumdan oluşan güçlü bir ekosistemin bulunması umut verici. Ayrıca Borsa İstanbul'da işlem gören 31 büyük halka açık şirketin kadın CEO'lara sahip olması da takdiri hak ediyor; bu oran birçok ülkeden daha yüksek. Dünya Bankası raporları da hem Türkiye'de hem de dünyada kadınların son on yıllarda ulusal GSYH artışına önemli katkı sağladığını gösteriyor. Bu nedenle kadınlar geleceğin ekonomisinde girişimci, çalışan, yönetici, tüketici ve yatırımcı olarak kritik rol üstlenecek' diye konuştu.

ZİRVE'NİN ÖNE ÇIKAN BAZI BAŞLIKLARI

4-6 Haziran 2026 tarihleri arasında İstanbu l Hilton Bomonti Otel'de düzenlenecek olan Küresel Kadın Zirvesi 2026, e-ticaretin hızla geliştiği ve teknolojinin ekonominin her alanını dönüştürdüğü yeni küresel pazarda kadınların rolüne odaklanacak:

3 Haziran'da Borsa İstanbul'da gerçekleştirilecek Piyasa Açılışı ve 'Kadın CEO'lar: Küresel Bir Rapor' başlıklı 2026 raporunun açıklanması.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 30'dan fazla kadın bakan ile hükümet yetkilisinin katılacağı Zirve öncesi 'Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'. Toplantıda kadınların ve kız çocuklarının ilerlemesine yönelik kamu-özel sektör iş birlikleri ele alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Pamir Karagöz'ün katılımıyla gerçekleştirilecek 'Türkiye ile İş Yapmak' başlıklı açılış oturumu . Oturumda yatırım fırsatları ve iş ortaklıkları gündeme gelecek.

Kazakistan, Kamboçya ve Vietnam'dan kadın girişimciler ile Türkiye'den kadın girişimciler arasında düzenlenecek B2B (işletmeden işletmeye) görüşmeler.

Siemens, Nestlé ve Unilever Türkiye CEO'ları ile Fransa'dan Bureau Veritas bölgesel başkanının katılacağı 'Değer Temelli Liderlik' başlıklı Erkek CEO Forumu.

Boeing Türkiye, Hepsiburada, Kazakistan Halyk Bank ve ABD merkezli Velcro Inc. CEO'larının yer alacağı 'Türbülanslı Dönemlerde Şirketlere Liderlik Etmek' başlıklı Kadın CEO Forumu.

COVID sonrası dönemde değişen küresel ekonomide kadınlar için ekonomik eşitliğin nasıl güçlendirilebileceğine dair dinamik, veri odaklı ve ilham verici bir küresel forumun bizi beklediğini söyleyen Küresel Kadın Zirvesi Başkanı Irene Natividad, açıklamalarını; 'Türkiye Ev Sahibi Komitesi, İstanbul'da dü zenlenecek zirveye yönelik büyük bir heyecan yarattı. Katılımcılar bu tarihi, sanatsal ve aynı zamanda modern ülkeyi yakından deneyimleme fırsatı bulacak' sözleriyle tamamladı.