Bursa'da Nilüfer Belediyesi yıkım ekipleri, soğuk ve yağışlı havaya rağmen Tahtalı'da 700 metrekare, Yaylacık'ta da bin 800 metrekarede bulunan iki kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - ​Nilüfer Belediyesi, imara aykırı yapılarla mücadelesini olumsuz hava koşullarına rağmen kesintisiz sürdürüyor.

Nilüfer Belediyesi ekipleri, hem saha tespitleri hem de vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda Tahtalı ve Yaylacık mahallelerinde belirlenen kaçak yapılara yıkım işlemi uyguladı.

​İlk olarak Tahtalı Mahallesi'ne giden ekipler, burada 700 metrekarelik bir alanda faaliyet gösteren kaçak iş yerinin yıkımını gerçekleştirdi. Ardından Yaylacık Mahallesi'ne geçen ekipler, bin 800 metrekarelik depoyu yıktı.

​Polis ve zabıta ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında yürütülen operasyonlarda, soğuk ve yağışlı havaya rağmen herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.