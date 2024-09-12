Dünyanın 12. ekonomisi olan, kişibaşı geliri 65 bin dolara ulaşan, sofralık zeytin ve zeytinyağı tüketimi artan Avustralya’da yüzde 20 pazar payına ulaşmayı hedefleyen Türk zeytin ve zeytinyağı ihracatçıları 38 saat uçak yolculuğu yaparak, 30 bin kilometre uçarak Türk zeytin ve zeytinyağını tanıttılar.İZMİR (İGFA) - Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği organizasyonunda 11 Türk zeytin ve zeytinyağı ihracatçısı firma, 1-7 Eylül 2024 tarihleri arasında Avustralya'nın Melbourne şehrine yönelik zeytin ve zeytinyağı sektörel ticaret heyeti düzenledi.

Sofralık zeytini Yunanistan’dan, zeytinyağını İspanya’dan ithal eden yıllık 200 milyon dolar zeytin ve zeytinyağı ithalatı olan Avustralya pazarından yüzde 20 pay almayı hedeflediklerini dile getiren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Uygun, Avustralyalı ithalatçılarla 114 ikili iş görüşmesine imza attıklarını, 2-5 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenen Fine Food Australia Fuarı’nda EZZİB olarak stand açtıklarını, ziyaretçilere Türk zeytin ve zeytinyağlarının tadımını yaptırdıklarını kaydetti.

Avustralya’daki ikili iş görüşmelerinde önemli iş bağlantılarına imza attıklarını ifade eden Uygun, “Avustralya’da tüketicilerin sağlıklı gıdalara ilgisi çok fazla. Zeytin ve zeytinyağı, Avustralyalı tüketiciler tarafından bilinir ve tercih edilir durumda. Bu bağlamda Avustralya pazarı, Türk zeytin ve zeytinyağı ihracatçılarının potansiyeli yüksek önemli hedef pazarlarından biri. Bu potansiyeli ihracata dönüştürmek için gidiş dönüş 38 saatlik uçak yolculuğu yaparak 30 bin km yolculuk yaptık. Görüşmeler Avustralya'da Türk zeytin ve zeytinyağının bilinirliğini artırmak ve yeni iş birlikleri kurmak adına son derece verimli oldu. Avustralya'da sektör temsilcileri ve gıda ithalatçılarını ziyaret ettik. Bu temasların meyvelerini 2024/25 sezonunda vereceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nin Avustarla Sektörel Ticaret Heyetine; Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Kılıç katılırken, Melbourne Ticaret Ataşesi Hazal Oğuz Sarıkaya Avustralya temasları süresince eşlik etti ve Avustralya ekonomisi ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu.