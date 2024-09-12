Gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1134 şehit ailesi ve gaziler ile kirada kalan üniversite öğrencisinin su faturalarında yüzde 50 destek verdiklerini duyurdu.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sosyal sorumluluk projesi kapsamında şehit aileleri, gaziler ve üniversite öğrencilerine su faturalarında desteklerinin devam ettiğini söyledi.

Merkezde ve ilçelerde tüm Kayserililerin talep ve önerilerini dinlemeye, varsa sorunları yerinde tespit ederek anında çözüm üretmeye özen gösteren Başkan Büyükkılıç, "gönül belediyeciliği" anlayışı çerçevesinde özel hizmetler verdiklerini belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç bu kapsamda, 1134 şehit ailesi ve gazi ile kirada yaşayan üniversite öğrencisinin evde kullandıkları su faturalarının yüzde 50’sinin belediye tarafından karşılandığını duyurdu.

Bu destek ile hem şehit aileleri ve gazilere hem de üniversite öğrencilerine maddi yönden katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz, ülkemizin bağımsızlığı ve güvenliği için büyük fedakârlıklar yaptılar. Şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli ailelerine destek olmak bizim görevimizdir. Ayrıca, gençlerimizin eğitim hayatlarında karşılaşabilecekleri ekonomik zorlukları en aza indirmek amacıyla desteğimiz de sürüyor. Bu süreçte şehir dışından gelip kirada yaşayan üniversite öğrencilerimizin de su faturalarının yarısını belediyemiz karşılıyor" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediyenin sosyal sorumluluk projeleri ve gönül belediyeciliği kapsamında destek programlarının artarak devam edeceğini vurgulayarak, "Kayseri’nin her bireyine, her kesimine hizmet etmek ve onlara destek olmak, belediyemizin temel önceliklerindendir. Bu tür projelerle hemşehrilerimizin yaşam kalitesini arttırmayı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.