Teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme hedefiyle disleksinin yarattığı öğrenim güçlüklerini kolaylaştırmak için “Smartex Akıllı Alıştırmalar” uygulamasının geliştirilmesini destekleyen Türk Telekom, toplumsal farkındalığı artıran çalışmalarıyla disleksili bireylerin yanında olmayı sürdürüyor.İSTANBUL (İGFA) - Türk Telekom Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 5 Ekim’de Galatasaray ile karşılaştığı maç öncesi ısınmaya özel tişörtlerle çıktı.

Türk Telekom oyuncularının isimleri, sanatçı Daniel Britton’ın disleksili bireylerin deneyimini aktarmak için özel olarak tasarladığı “Dyslexia” fontuyla tişörtlerine yazıldı. Türk Telekom oyuncuları karşılaşmaya yine aynı fontla yazılan “Türk Telekom Disleksi Farkındalığı İçin Sahada” ifadeleri bulunan pankartla çıkarak seyircileri selamladı. Karakter çizgilerinin %40’ının görünmez olduğu Dyslexia fontu, disleksik olmayan bireylerin disleksili kişilerle empati yapabileceği bir deneyim sunuyor.

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, “Teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teknoloji birikimimizi yaşamın tüm alanlarına aktararak ‘Türkiye’ye Değer’ katmaya odaklanıyoruz. Disleksinin bireylerin öğrenme süreçlerinde yarattığı zorlukların farkındayız. Türk Telekom olarak geliştirilmesini sağladığımız “Smartex Akıllı Alıştırmalar” uygulamamız ile uzun zamandır disleksili bireyleri destekliyoruz. Bu konudaki toplumsal farkındalığı artırmak adına da sosyal faaliyetlerimiz devam ediyor. 8 Ekim Dünya Disleksi Farkındalık Günü’ne dikkat çekmek için sporun birleştirici gücünden faydalanmak istedik. Basketbol takımımızın müsabakasında verdiğimiz mesajın, disleksili bireylerin karşılaştığı güçlükleri anlamak için büyük bir empati oluşturacağına inanıyorum” diye konuştu.

TÜRK TELEKOM ÖNCÜ UYGULAMALARIYLA YAŞAMA DEĞER KATIYOR

50 farklı bilişsel çalışma, 300’den fazla egzersiz ile bu alanda Türkiye’deki ilk ve tek uygulama olan Smartex, özel gereksinimli bireylerin gelişim ve öğrenme ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan eğitim programlarından oluşuyor. Uygulama, özel öğrenme güçlüğü olan çocukların eğitsel ihtiyaçlarını, kişisel öğrenme hızlarına ve kişisel öğrenme metotlarına uygun biçimde karşılayabilmelerine olanak tanıyor. Ücretsiz olarak erişilebilen uygulamada disleksi, disgrafi, diskalkuli ve dil konuşma bozukluğu bölümleri bulunuyor.