Türk Sağlık Sen Kocaeli Şubesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na (ASHB) bağlı kurumlarda görev yapan kamu çalışanlarına sosyal hizmet tazminatı verilmesi gerektiğine dikkati çekti.KOCAELİ (İGFA) - Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren kurumlarda görev yapan kamu görevlilerini ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Şube Başkanı Çeker, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görev yapan kamu çalışanları kendilerine sosyal hizmet tazminatı ödenmesini talep etmekteler. Geçmiş de sosyal hizmet çalışanları kendilerine, sosyal hizmet tazminatı adı altında bir tazminat ödendiğini ifade etmiştirler. Zaman içerisinde çalışanlara ödenen sosyal hizmet tazminatı sebepsiz bir şekilde sonlandırıldı. Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu çalışanları (SHÇEK)’ten bugüne ne yazık ki mağduriyetleri devam ediyor" dedi.

Aradan uzun bir zaman geçmesine rağmen sosyal hizmet tazminatının yeniden çalışanlara ödenmesi için her hangi bir düzenleme yapılmamış olması çalışanların mağduriyetine sebebiyet verdiğine dikkati çeken Çeker, "Devletin şefkat eli olan çalışanlar salgında yaşlı bakım ve çocuk evlerindeki 15 gün kurumdan ayrılmadan kesintisiz hizmet vermeleri, depremde kırmızı yelekliler olarak yaptıkları ortadadır. Müstakil bir bakanlık olunca sorunlarının çözüme kavuşması, personelin mali ve özlük hakları ile ilgili bakanlığın çalışma yapması daha kolay olmasına rağmen ne yazık ki çalışanların beklentilerini karşılayacak bir durum ortaya çıkmamıştır. Geçtiğimiz günlerde çalışanlar için bakanlığın yaptığı bir indirim anlaşması kamuoyunda çokça tartışılmıştır. Bize göre mesele indirim anlaşması yapmak değil Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda görev yapan kamu çalışanlarına geçmişte olduğu gibi sosyal hizmet tazminatının yeniden verilmesi için düzenlemeyi yapmaktır. Kabul edile bilir ve çalışanın ekonomisine katkısı sağlayacak bir oranda belirlenecek sosyal hizmet tazminatının çalışanlara verilmesi için düzenleme yapılarak çalışanların hakkı teslim edilmelidir" diye konuştu.

Başkan Çeker, Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncelikle bu konuya yoğunlaşması gerektiğine vurgu yaparak, sosyal hizmet çalışanlarının unutulmuşluğuna son verilmesini istedi.