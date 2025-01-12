Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki ödemelerde düzenlemeye gidildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığının 4 bin 664 liraya, yüzde 40-69 arası engelli aylığının 3 bin 723 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığının 5 bin 584 liraya, evde bakım yardımının 10 bin 125 liraya ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin de 7 bin 94 liraya yükseldiğini duyurdu.

Uygulanan sosyal hizmet modelleri ile düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçlar doğrultusunda desteklendiğini dile getiren Göktaş, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle sosyal yardım modelleri kapsamındaki engelli ve yaşlı aylıkları, evde bakım yardımı ve çocuklar için ödenen SED ödemelerinin yapılan artışla birlikte hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

Bakan Göktaş, sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığı 4 bin 181 liradan 4 bin 664 liraya, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylığı 3 bin 338 liradan 3 bin 723 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıkları da 5 bin 7 liradan 5 bin 584 liraya yükseldiğini duyurarak, 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da 3 bin 338 liradan 3 bin 723 liraya yükseldiğini, ağır silikozis hastalarının aylığının 9 bin 185 liradan 10 bin 245 liraya çıktığını bildirildi.

*EVDE BAKIM YARDIMI 10 BİN 125 LİRAYA ÇIKTI*

Bu arada evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik başlatılan aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan “Evde Bakım Yardımı” ile aylık ortalama 542 bin engelli vatandaşın desteklendiğinin altını çizen Bakan Göktaş, 2025 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımının 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldığını kaydetti.

Bakan Göktaş, çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesi çerçevesinde, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunulduğunu hatırlattı. SED’e yönelik ekonomik destek tutarlarında da düzenlemeye gidildiğini belirten Göktaş, “SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 6 bin 360 liradan 7 bin 94 liraya yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması da 10 bin 159 liradan 11 bin 332 liraya çıkarıldı.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaştıklarını kaydeden Bakan Göktaş, "Dezavantajlı durumdaki bireyleri çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile destekliyoruz. Yapılan yeni düzenleme sonrasında şubat ayından itibaren sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız" diye konuştu.