Türk müziğinin güçlü ve zarif sesi Sibel Can, Cahide Palazzo sahnesinde verdiği görkemli konserle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

İSTANBUL (İGFA) - Baharın karşılandığı İstanbul akşamını şarkılarıyla adeta büyüleyen Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can, yaklaşık üç saat süren performansıyla izleyicilere baştan sona bir müzik şöleni sundu.

Sahne estetiği ve zarafetiyle her zaman fark yaratan sanatçı, bu konserde de şıklığından ödün vermedi.

Amor Garibovic imzalı, taşlarla bezeli antrasit elbisesi; açık saç stili ve sade makyajıyla göz dolduran Sibel Can, güçlü sahne duruşunu zarif bir görünümle tamamladı.

Gecenin en büyük sürprizlerinden biri ise Hüsnü Şenlendirici ve kızı Naz Şenlendirici'nin sahneye konuk olmasıydı. Geçtiğimiz günlerde ilk şarkısını dinleyicilerle buluşturan Naz Şenlendirici'yi sahnesinde ağırlayan Sibel Can, 'Benim Yerime de Sev' şarkısını genç sanatçıyla birlikte seslendirdi. Sibel Can, performansın ardından Naz Şenlendirici'ye sanat yolculuğunda başarılar diledi.

Yoğun ilgi gören konserlerinin ardından sanatçı, bahar boyunca İstanbul'da dinleyicileriyle buluşmaya devam edecek.

Cahide Palazzo sahnesinde 9 ve 16 Mayıs'ta yeniden izleyici karşısına çıkacak olan Sibel Can, 15 Mayıs'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde, 22 ve 23 Mayıs tarihlerinde ise Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda vereceği konserlerle baharın en çok konuşulan performanslarına imza atmaya hazırlanıyor.