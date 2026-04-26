Denizli'den çocuk yaşta ayrılarak yurt dışına yerleşen Türk mühendis ve iş insanı Şaban Akyıldız'ın patentli buluşu, içten yanmalı motorlar ve sanayideki sera gazı emisyonlarını rekor seviyede azaltıyor.

DENİZLİ (İGFA) - ABD'de yaşayan Denizli doğumlu Türk mühendis ve iş insanı Şaban Akyıldız, 34 yılı aşkın Ar-Ge çalışmasının ürünü olan Emisyon Kontrol ve Verimlilik Sistemi'ni, Türkiye'de tanıttı. Akyıldız'ın kurucusu olduğu ABD merkezli ECC.TEC.MSJ. Inc. bünyesinde geliştirilen teknoloji, içten yanmalı motorlar ve sanayi kaynaklı sera gazı emisyonlarını yüzde 99,9'a varan rekor düzeyde azaltmayı hedefliyor.

Enerji, ulaşım ve sanayiden kaynaklanan emisyonlar toplamın yaklaşık yüzde 66'sını oluştururken, ECC teknolojisi kapsamlı ve maliyet etkin bir alternatif sunuyor. Almanya ve Türkiye'de gerçekleştirilen bağımsız testlere göre sistem; partikül emisyonlarında yüzde 99,9'a varan, hidrokarbon ve karbon monoksit salımında ise yüzde 95'in üzerinde azalma sağlıyor.

Bu performans, Türkiye genelinde üretim yoğun şehirler için hem çevresel hem de operasyonel verimlilik açısından fırsatlar ve iş birlikleri sunuyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR

Fosil yakıtlı tüm içten yanmalı motorlara ve endüstriyel baca sistemlerine entegre edilebilen teknoloji, yanma sürecini moleküler seviyede optimize eden bir teknoloji olarak öne çıkıyor.

Geleneksel egzoz filtreleme sistemlerinden farklı olarak, emisyonu çıkışta değil, yanma odasında azaltıyor. Böylece sera gazı ve zararlı partiküller henüz oluşum aşamasında minimize ediliyor.

Akyıldız'ın DP Motorsport yarış motorları üzerinde yürüttüğü çalışmalar sırasında tesadüfen keşfettiği bu teknoloji; otomotivden deniz taşımacılığına, savunma sanayisinden ağır sanayiye, enerji santrallerinden petrol rafinerilerine kadar fosil yakıt kullanan tüm sistemlere entegre edilebiliyor.

Şaban Akyıldız'ın bu teknolojiye yönelik 40'tan fazla küresel patenti bulunuyor.

ECC sistemi; benzinli ve dizel motorlara üretim aşamasında entegre edilebildiği gibi, mevcut araçlara sonradan da uygulanabiliyor. Modüler yapısı sayesinde komple sistem veya ara aparat olarak tercih edilebiliyor. ECC tarafından geliştirilen yazılım altyapısı ise anlık veri akışı sağlayarak dijital izleme imkanı sunuyor.

'SERİ ÜRETİME HAZIRIZ'

ECC Kurucusu Şaban Akyıldız, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'Bu teknolojiye 34 yılımı verdim. Uzun soluklu geliştirme sürecinin ardından artık seri üretim aşamasına geldik. Küresel ölçekte yatırımcılar ve iş ortaklarıyla görüşmelerimiz sürüyor. Ancak ben bir Türk olarak Türkiye'nin bu sürecin merkezinde yer almasını özellikle önemsiyorum. Bu nedenle bu teknolojinin öncelikle Türkiye'den dünyaya yayılmasını istiyorum' dedi.