Geçirdiği ameliyatın ardından hızla toparlanan Murat Dalkılıç, uzun bir aranın ardından yeniden sahnelere dönüyor. Ünlü popçu, konser maratonunun startını 30 Nisan'da İstanbul Atakent Jolly Joker'de verecek.

İSTANBUL (İGFA) - Sağlık sürecini geride bırakan Murat Dalkılıç, hayranlarının uzun süredir beklediği sahnelere güçlü bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Murat Dalkılıç, 30 Nisan'da Atakent Jolly Joker'de vereceği konserle hem İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak hem de yaz turnesinin startını verecek.

Paylaştığı yoğun konser takvimiyle dikkat çeken Murat Dalkılıç, Türkiye'nin birçok şehrinde ve yaz boyunca Çeşme'de sahne alacak. Sanatçının dönüşü müzik dünyasında da büyük heyecan yarattı.

MURAT DALKILIÇ KONSER TAKVİMİ

30 Nisan - İstanbul Atakent Jolly Joker

8 Mayıs - Bursa Jolly Joker

9 Mayıs - Vadi Jolly Joker

15 Mayıs - Sakarya Müzik Festivali

16 Mayıs - Kıbrıs

19 Mayıs - Didim Belediyesi

22 Mayıs - Kartal Jolly Joker

23 Mayıs - Kocaeli Jolly Joker

29 Mayıs - Arena Jolly Joker

5 Haziran - Terzi İstanbul

17 Haziran - OM Paparazzi Çeşme

20 Haziran - Ankara Jolly Joker

24 Haziran - OM Paparazzi Çeşme

30 Haziran - OM Paparazzi Çeşme

10 Temmuz - OM Paparazzi Çeşme

12 Temmuz - Boaz Happy Hour

17 Temmuz - OM Paparazzi Çeşme

24 Temmuz - OM Paparazzi Çeşme

31 Temmuz - OM Paparazzi Çeşme

7 Ağustos - OM Paparazzi Çeşme

14 Ağustos - OM Paparazzi Çeşme

21 Ağustos - OM Paparazzi Çeşme

28 Ağustos - OM Paparazzi Çeşme