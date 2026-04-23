Geçirdiği ameliyatın ardından hızla toparlanan Murat Dalkılıç, uzun bir aranın ardından yeniden sahnelere dönüyor. Ünlü popçu, konser maratonunun startını 30 Nisan'da İstanbul Atakent Jolly Joker'de verecek.
İSTANBUL (İGFA) - Sağlık sürecini geride bırakan Murat Dalkılıç, hayranlarının uzun süredir beklediği sahnelere güçlü bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.
Murat Dalkılıç, 30 Nisan'da Atakent Jolly Joker'de vereceği konserle hem İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak hem de yaz turnesinin startını verecek.
Paylaştığı yoğun konser takvimiyle dikkat çeken Murat Dalkılıç, Türkiye'nin birçok şehrinde ve yaz boyunca Çeşme'de sahne alacak. Sanatçının dönüşü müzik dünyasında da büyük heyecan yarattı.
MURAT DALKILIÇ KONSER TAKVİMİ
- 30 Nisan - İstanbul Atakent Jolly Joker
- 8 Mayıs - Bursa Jolly Joker
- 9 Mayıs - Vadi Jolly Joker
- 15 Mayıs - Sakarya Müzik Festivali
- 16 Mayıs - Kıbrıs
- 19 Mayıs - Didim Belediyesi
- 22 Mayıs - Kartal Jolly Joker
- 23 Mayıs - Kocaeli Jolly Joker
- 29 Mayıs - Arena Jolly Joker
- 5 Haziran - Terzi İstanbul
- 17 Haziran - OM Paparazzi Çeşme
- 20 Haziran - Ankara Jolly Joker
- 24 Haziran - OM Paparazzi Çeşme
- 30 Haziran - OM Paparazzi Çeşme
- 10 Temmuz - OM Paparazzi Çeşme
- 12 Temmuz - Boaz Happy Hour
- 17 Temmuz - OM Paparazzi Çeşme
- 24 Temmuz - OM Paparazzi Çeşme
- 31 Temmuz - OM Paparazzi Çeşme
- 7 Ağustos - OM Paparazzi Çeşme
- 14 Ağustos - OM Paparazzi Çeşme
- 21 Ağustos - OM Paparazzi Çeşme
- 28 Ağustos - OM Paparazzi Çeşme